Stigla promjena vremena: Očekuju se kiša, grmljavina i vjetar, evo kada se vraća ljeto

promjena vremena stigla je ovoga tjedna u Hrvatsku, s čime su došle i brojne poteškoće. Na području skoro cijele Hrvatske ove je srijede upaljeno žuto upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) zbog kiše, grmljavine te na Jadranu i jakog vjetra s udarima do 75 km/h. Iako nije pod meteoalarmom te se ne očekuju veći poremećaji, jači pljusak zabilježen je jutros na području Zagreba, uz znatan pad temperature u odnosu na prethodne dane.

''U unutrašnjosti pretežno oblačno s kišom, moguće lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne ponegdje sunčana razdoblja. Na Jadranu barem djelomice sunčano, mjestimice kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, također izraženiji, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, na srednjem dijelu i sjeverozapadnjak, a na sjeveru bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28 °C'', prognozirao je DHMZ za ovu srijedu.

Foto: DHMZ

Za sutra, četvrtak, očekuje se stabilnije vrijeme, pa će ''potencijalno opasno vrijeme'' biti u Dalmaciji zbog najavljenog mogućeg grmljavinskog nevremena.

''Promjenljivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša, mjestimice i grmljavina, lokalno moguće izraženiji pljuskovi, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, ponegdje prolazno jak, te jugozapadnjak, a na sjeveru i bura. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na Jadranu 22 do 27 °C'', najavljuje DHMZ.

Temperature se dodatno pale protekla dva dana, pa je tako jutros u Delnicama izmjereno tek 11.5°C. U Zagrebu se temperatura ove srijede spustila na 14.6°C, u Slavonskom Brodu 17.4°C, a najtoplije je pak u Dubrovniku gdje je jutros izmjereno 24.5°C.

''Kolnici su mokri ili vlažni skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama'', upozorava HAK.

Zbog vode na kolniku prekinut je promet županijskom cestom Sveti Martin na Muri-Hotiza (ŽC2245), javljaju, dok u pomorskom prometu nema zabilježenih poteškoća.

- U četvrtak u unutrašnjosti još promjenjivo i nestabilno, ponegdje s kišom i grmljavinom. Od petka stabilnije - djelomice sunčano uz postupan porast temperature zraka. I na Jadranu u četvrtak promjenjivo s pljuskovima, koji mjestimice mogu biti jače izraženi. U petak i subotu djelomice sunčano, pa i sunčanije, te danju vrlo toplo. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a i subotu južni i jugozapadni vjetar - najavljuje za iduće dane meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT.

