Veliki problemi nakon poplava u Njemačkoj: Natopljeno tlo postaje nestabilno, više se ljudi vode kao nestali

TIJELA DJEVOJČICE I DALJE NEMA

Otac osumnjičenog za ubojstvo Danke Ilić: 'Mislim da je dijete prodano'

"Danima nisam kod kuće. Upravo sam došao, zbog obveza sam bio odsutan. Jako sam bolestan i vrijeme provodim kod liječnika. Ne znam što je izjavio. Pa što sad, on hoće prebaciti na moga sina sve, da on robija do kraja života", kazao je, među ostalim, Radoslav Dragijević.