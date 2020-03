Stier: HDZ ne smije ponoviti grešku i ratovati sa Škorom, nema koalicije sa SDP-om!

Davor Ivo Stier, kandidat za potpredsjednika HDZ-a spokojno čeka 15. ožujka. I ne pada mu na pamet da kaže nešto ružno o protukandidatima ili šefu stranke Andreju Plenkoviću, osobni napadi nisu "oružje" koje u političkoj borbi bira Stier. No, stoga tvrdoglavo ponavlja kako HDZ ne smije na parlamentarnim izborima ponoviti katastrofu iz euroizbora i predsjedničkih, kada je ušao preduboko u polemiku s Miroslavom Škorom, a nedovoljno se fokuusirao prema kandidatu ljevice, Milanoviću, te izgubio izbore.

Vi ste, čini se u blaženoj poziciji. Šef stranke, Andrej Plenković kazao je da će za vas biti mjesta u vrhu stranke i kada izgubite na izborima?

- Članice i članovi HDZ-a su ti koji će donijeti odluku 15. ožujka. Vidjet ćete da će se većina opredjeliti za promjene. U svakom slučaju, oni će odlučiti, i nitko drugi. A nakon 15. ožujka sigurno je da svi trebamo staviti glave skupa. O tome govorim od samog početka, pa mi je drago čuti da sada i drugi prihvaćaju takav pristup. Jedino HDZ koji okuplja je HDZ koji pobijeđuje.

Smatrate da ćete ovakvim mekim pristupom, da ne odgovarate na provokacije i ne idete "ad hominem" usjeti na izborima, da je to dobra taktika?

- Vjerujem da unutarstranački izbori služe da sučelimo ideje, a ne da sukobljavamo ljude. Naši članovi ponajprije cijene takav pristup. Želimo kroz ovu kampanju popraviti i promijeniti ono što se mora, a na što su nam i sami birači i na EU i predsjedničkim izborima ukazali. Sve to da bismo ojačali HDZ i kasnije pobijedili na parlamentarnim izborima.

Svojedobno ste bili uključeni u dovođenje Andreja Plenkovića na čelo stranke. Tada se to činilo kao dobitna kombinacija?

- Hrvatski su birači to doista potvrdili na parlamentarnim izborima 2016. Na ljudskoj razini, moj odnos s Andrejom Plenkovićem je uvijek bio dobar. No, imali smo različite političke procjene. Isto tako je jasno da ćemo i nakon 15. ožujka ostati stranački prijatelji. U HDZ-u treba biti mjesta i za one liberalnije i one konzervativnije. I za Miru Kovača i za Andreja Plenkovića. I ako mi članovi dadu potporu, kao potpredsjednik ću se zalagati upravo za takav HDZ koji okuplja.

Pratite li, ipak ove predizborne upute Plenkovića, pazite li što govorite?

- Svesti cijelu kampanju na osobnu razinu ne bi imalo nikakvog smisla. Poanta je odrediti kakav HDZ želimo, a za to moramo odgovoriti na pitanje o tome tko su naši politički saveznici i tko je naš glavni suparnik. Moj je prijedlog da jasno definiramo da naši suparnici ne smiju biti građanske i referendumske inicijative ili političke snage koje su isto tako na državotvornom, demokršćanskom ili suverenističkom tragu, već – SDP i ljevica. To je smijer kojim želim da HDZ ide.

I Plenkovićev tim sada kaže da može koalirati i sa Škorinima, što jest novost?

- To samo dokazuje da smo mi već pokrenuli promjene, da naše teze sada i drugi prihvaćaju, što jest dobro. Naravno, naši će članovi 15. ožujka dati potporu onima za koje misle da to mogu uistinu ostvariti. Prošle godine, u vrijeme predsjedničke kampanje, neki su očekivali i poticali me da napadam Miroslava Škoru. A i mediji su me tada pitali kad ću i kako napasti Škoru. Odgovorio sam da mi to ne pada na pamet, jer naš glavni suparnik nisu ljudi na tzv. desnici, nego Zoran Milanović. To se pokazalo točnim i mislim da to sada svi vide, da je loš pristup sukobljavati se sa snagama koje dijele državotvorne i demokršćanske vrijednosti, te da to samo dijeli naše biračko tijelo, od čega koristi ima samo ljevica. Da se razumijemo, nije tu ljevica ništa novoga izmislila, to je ona stara latinska izreka "podijeli, pa vladaj". Umjesto sukoba sa Škorom ili drugim snagama na tom političkom spektru, predlažem da tu otvorimo dijalog, a demokratsko nadmetanje bude sa SDP-om. I da nema velike koalicije sa SDP-om. Ako sami ne uspijemo dobiti dovaljan broj zastupnika, da tražimo koalicijske partnere kod srodnih stranaka.

Hoće li strah među članstvom da glasaju za vašu opciju biti faktor u izborima?

- Većina članstva će se opredijeliti za promjene, ja tu nemam straha.

A hoće li funkcionirati sustav "jedan član, jedan glas"?

- Hoće. Mnogi se boje podjela, no podsjetio bih da smo u HDZ-u, dok je još bio delegatski sustav, imali puno žešće unutarstranačke sukobe i podjele. Sjetite se samo izbora između Sanadera i Pašalića. Ovaj sustav daje puno veću moć našim članovima i na njima je da sada preuzmu i odgovornost i sudbinu HDZ-a u svoje ruke.

Nije li na kraju ipak bilo iznenađenje što se Milijan Brkić pojavio u savezu s vama, s obzirom na vaše, ne baš partnerske odnose u prošlosti?

- Kao što je HDZ pluralna stranka, tako je pluralna i "Opcija za promjene". U Društvu hrvatskih književnika smo Ivan Penava i ja dali potporu Miri Kovaču kao predsjedničkom kandidatu. Nismo išli popuniti cijelu kadrovsku križaljku, već je svatko bio pozvan da podrži predložene promjene. Tako su potporu dali Milijan Brkić, Tomislav Tolušić i mnogi drugi koji nisu istaknuli svoje kandidature za uže vodstvo stranke. Stalno ističemo da mi ne idemo blokovski dijeliti stranku, svatko od nas u izbore ide svojim imenom. Nema lista već se svatko mora pojedinačno izabrati. No, isto tako, članovi znaju tko su kandidati koji zagovaraju promjene koje su potrebne za jak HDZ.

Kako komentirate teze da vi iz Opcije imate šanse proći prije no Miro Kovač, jer da je Plenković prejak? Koje su to Kovačeve kvalitete da smatrate da ima prednost nad Plenkovićem?

- Miro Kovač ima mogućnost pridobiti naklonost i birača koji su tradicionalno glasali za HDZ, koji će vam reći da su HDZ-ovci u duši, ali nisu htjeli dati glas HDZ-u na euroizborima niti u prvom krugu predsjedničkih izbora.

S obzirom na to da među njima vlada napet odnos, očekujete li da će njihovo sučeljavanje izaći iz poželjnih okvira?

-Vjerujem da su i jedan i drugi odgovorni i da znaju koja su očekivanja našeg članstva.

Činjenica je da ste vi dugo vremena, sve do sada, bili gotovo jedini u vrhu HDZ-a koji je protiv klijentelizma. Koliko je taj virus po vama jak unutar stranke?

- Još sam 2015. u knjizi „Nova hrvatska paradigma“ istaknuo da je to širi društveni problem. Dakle, ne odnosi se na jednu osobu, skupinu ili stranku, već na čitavo naše društvo. Stoga je potrebno da se protiv toga i angažira čitavo društvo. Drago mi je da su sada i drugi natjecatelji prihvatili tu temu i tezu o snažnijoj borbi protiv korupcije i protiv klijentelizma. To je usko vezano uz završetak naše tranzicije. U tom pogledu, ne mislim da se mi političari trebamo postaviti u funkciji tužitelja ili suca, već donijeti političke mjere koje će suzbiti ili barem smanjiti prostor klijentelizma. Kako se to čini? Tako da se smanjuje utjecaj državnog aparata, koji danas u Hrvatskoj i dalje kontrolira glavne gospodarske i društvene tijekove. Smanjiti utjecaj državnog aparata kako bi povećali bogatstvo nacije. Udio državnog aparata u BDP od 47 posto je najveći od Baltika do Jadrana. Taj državni aparat je u rukama političkih elita i tu se onda otvara prostor za klijentelizam i ono što su ekonomisti nazvali ortačkim kapitalizmom. Stoga, u novom mandatu želimo snažnije zakoračiti u socijalno tržišno gospodarstvo, kao i druge zemlje Srednje Europe koje danas imaju snažnije gospodarstvo od Hrvatske, a nekada su bile daleko iza nas.

Bit će zanimljivo vidjeti koliko će se ljudi u HDZ-u usuditi glasati za vas i osobe koje bi to i mogle napraviti u borbi protiv klijentelizma?

- Kada su anketirali članove i simpatizere HDZ-a što je najveći problem i što ih najviše muči u stranci, odgovor je bio upravo korupcija i klijentelizam. Možda je to neke začudilo, ali mene ne. Nasuprot nekim krivim predodžbama, činjenica jest da ono što tišti većinu hrvatskih građana jednako tišti i naše članove.

Mnogi se slažu da je HDZ ostao bez okusa, koliko je vjerojatno da se on uopće može vratiti?

- Ovi će unutarstranački izbori poslužiti da prekinemo sukobe na državotvornom i demokršćanskom prostoru, te jasno pozicioniramo HDZ nasuprot lijevih snaga. Ne bih govorio o povratku birača jer birači nisu ničije vlasništvo, već bi govorio o politici s kojom bi se oni mogli identificirati i dati povjerenje. Kao potpredsjednik naglasak ću staviti na promicanje kršćanske demokracije i snažnu borbu protiv korupcije i klijentelizma.

Što je po vama točnije – Plenkovićeva konstatacija da se po ničemu ne da zaključiti da je HDZ skrenuo ulijevo ili teza da je previše otišao ulijevo?

- Podjele na desno i lijevo možda više ne oslikavaju dovoljno dobro duh vremena. Ali ako hoćete da se odredim prema biračkom tijelu koje je demokršćansko, narodnjačko, suverenističko, pa i konzervativno, onda moram reći da se ono podijelilo. Između ostaloga, zbog konfliktnog odnosa kojeg je HDZ imao prema referendumskim inicijativama o Istanbulskoj konvenciji i promjeni izbornog zakona. Platili smo cijenu takve podjele na europskim izborima, pa kasnije i na predsjedničkim. Ključna promjena za pobjedu HDZ-a na parlamentarnim izborima je politika koja će umjesto sukoba otvoriti dijalog i poticati suradnju na državotvornom i demokršćanskom prostoru.

Činjenica jest da je tih odlučujućih 2 do 3 posto glasova Milanoviću stiglo s desnog političkog spektra?

- Ključ uspjeha HDZ-a je bio u širini i sposobnosti okupljanja državotvornih snaga. Na prvom Općem saboru, Franjo Tuđman je otvorio vrata ljudima koji su tada bili tretirani kao radikali i marginalci. Od bivših političkih zatvorenika do ljudi iz tzv. "neprijateljske emigracije". Uključio je ljude u političke procese i istovremeno isključio iz politike HDZ-a svaki radikalizam koji bi štetio hrvatskoj državi. Sada živimo u drugom vremenu, no taj pristup može biti inspiracija za oblikovanje politike koja će dobiti većinsku potporu hrvatskih ljudi.

Ne plašite li se da bi blagonakloni odnos prema Škori i sličnim političkim opcijama njima omogućio da postanu presnažni konkurent HDZ-u?

- Ne, mislim da bi upravo politika konfrontacije s tzv. desnicom učinila da dođe do većih podjela, pa i do rasta tih političkih snaga koje bi onda dobivale potporu ljudi koji kažu 'uvijek sam glasao za HDZ, ali ovog puta neću'. Našu snagu moramo usmjeriti u demokratsko nadmetanje s ljevicom.

Vi ste dali potporu Povjerenstvu za sukob interesa i tu se razlikujete od Plenkovića koji prema njima iskazuje neprijateljski odnos, čak ga i tuži?

- Naša je vladajuća većina izabrala gospođu Novaković. Pojedinac ima naravno pravo koristiti sve pravne lijekove koji su mu na raspolaganju, ali u političkom pristupu smatram da se mora podržati rad povjerenstva kao neovisnog tijela. I oni su uistinu pokazali da su neovisni, i od vlasti i od oporbe. I to je dobro za Hrvatsku, a ono što je dobro za Hrvatsku trebalo bi biti iznad naših individualnih i stranačkih interesa.

Što mislite zašto se Kolinda Grabar-Kitarović nije ili nije još vratila u HDZ?

- To je naravno pitanje za nju i njezinu procjenu, nisam s njom o tome razgovarao, ali moje je mišljenje da vrata HDZ-a za nju uvijek moraju biti otvorena. Ona je, nakon predsjednika Tuđmana, prva članica HDZ-a koja je pobijedila na predsjedničkim izborima. Što vrijeme bude više odmicalo, mislim da ćemo više cijeniti upravo tu činjenicu i valorizirati njezinu ulogu.

Što mislite o stavu Miroslava Tuđmana da bi trebalo legalizirati frakcije u HDZ-u jer je normalno da sve one, ovisno o snazi, budu predstavljene u stranačkom vrhu?

- Taj sam njegov stav razumio prvenstveno kao poruku da u HDZ-u mora biti mjesta za sve, i za one liberalnije i one konzervativnije, te da jedino HDZ koji je tako širok i koji okuplja može pobijediti.

Imali smo aferu s članstvom državnog odvjetnika u masonskoj loži, kakav je vaš stav?

- Ljudi koji su na javnim pozicijama ne smiju pripadati tajnim organizacijama..

