'Smjer HDZ-a nije dobar. Plenković je prelomio oko Istanbulske, to je bilo pogrešno'

U samom finalu utrke za ključne pozicije u HDZ-u u studiju Večernjeg lista gostovao je potpredsjednički kandidat opcije za promjene Tomislav Tolušić.

Iz te opcije tvrde da je Andrej Plenković krivo ideološki pozicionirao HDZ i da je to dovelo do gubitka glasova na europskim i predsjedničkim izborima.

- Govorimo o smjeru stranke koji, prema onome što vidimo na terenu kod dobrog dijela članova, nije dobar. HDZ je demokršćanska stranka koja treba biti desni centar, ali ne na papiru i na riječima već kroz svoja dijela. Stalno govorimo da to jesmo, a to ne pokazujemo. Kršimo to kroz Istanbulsku konvenciju, krzo nepoštivanje reforenduma, neprincipijalne koalicije i sve ono kroz što glasači prepoznaju da nismo ono što bi trebali biti. Uostalom rezultati izbora pokazuju da glasači više ne prepoznaju HDZ kao stranku demokršćanskih vrijednosti. Da prepoznaju onda ne bi izgubili europske izbore. Formalno ih nismo izgubili, ali to je najgori rezultat HDZ-a u povijesti. A ne bi izgubili niti predsjedničke izbore. Niti ankete o rejtingu ne govore u korist HDZ-a - naglasio je Tolušić te dodao kako se HDZ treba vratiti tim vrijednostima.

Plenkoviću zamjerate ratifikaciju Istanbulske konvencije, no nju je Saboru predložila Vlada u kojoj ste i vi sjedili. Biste li danas ponovno digli ruku za to?

- Postoje zapisnici sa svih predsjedništva stranke i može se jasno vidjeti tko je što kazao i tko je bio protiv. Velika većina predsjedništva bila je negativna prema Istanbulskoj. No, držali smo tu unutar svoje stranke. Predsjenik stranke preuzeo je odgovornost za to, a rezultate imamo danas. Stoga, onaj tko je preuzeo odgovornost trebao bi odgovarati. Lijepo je bilo rečeno da lomimo stranku, pitao sam što će nam to, koja je poanta. No Plenković je prelomio preko koljena i preuzeo odgovornost iako većina županijskih odbora to nije službeno prihvatila. Pokazalo se da je to pogrešna odluka - kazao je Tolušić.