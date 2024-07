Naručene doze za 700 osoba, a cijepi ih se 25

Za ovu, sljedeću i 2026. godinu predviđene su narudžbe od 770 tisuća doza cjepiva protiv bolesti COVID-19, a do 1. svibnja ove godine cijepilo se tek nešto manje od tri tisuće ljudi. Podaci su to Ministarstva zdravstva iz odgovora na zastupničko pitanje Mariji Selak Raspudić, koju je zanimalo više-manje sve o trenutačnom stanju s cjepivom u Hrvatskoj. Mi smo se, s druge strane, bacili na analizu i podatke doveli u kontekst, ali prije toga ćemo na brojke koje su podastrli iz samog Ministarstva.

– Za trogodišnje razdoblje od 2024. do 2026. sporazumom su predviđene narudžbe do ukupno 770.000 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje će se isporučivati u skladu s epidemiološkim stanjem i u skladu s novovarijantnim sojem koji bude cirkulirao u populaciji. U skladu s potpisanim Sporazumima o prethodnoj kupnji s proizvođačem cjepiva, koje u ime država članica EU potpisuje Europska komisija, cijene cjepiva su povjerljiv podatak. Tijekom 2023. godine potrošene su 25.984 doze cjepiva, a do 1. svibnja 2024. utrošene su 2994 doze.

Cjepivo se nakon isteka roka trajanja skladišti do trenutka zbrinjavanja na istome mjestu gdje se skladištilo i prije, tj. u veledrogeriji s kojom Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima ugovor o skladištenju i distribuciji cjepiva. Skladištenje cjepiva kojem je istekao rok ne plaća se dodatno. U skladu s potpisanim Sporazumima o prethodnoj kupnji s proizvođačima cjepiva, koje u ime država EU potpisuje EK, Hrvatska je u lipnju 2023. otkazala isporuku 2,248.785 doza cjepiva – kažu u Ministarstvu zdravstva. A da bi se 770.000 doza cjepiva koje spominju potrošilo u tri godine, dnevno bi se trebale cijepiti 703 osobe. To, međutim, nije slučaj jer ove godine u jednom danu cjepivo je primilo 25 osoba, što je još manji prosjek nego lani, kad je iznosio 72 osobe dnevno.

Što se samog virusa tiče, posljednji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, oni od 23. srpnja, kažu da su u tjednu od 15. do 21. srpnja u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljene 563 prijave COVID-19, a nije zabilježena ni jedna prijava smrtnog ishoda.

S druge strane, KBC Split, odnosno Klinika za unutarnje bolesti Križine, od početka je ovog mjeseca ograničila posjete upravo zbog "pogoršanja epidemiološke situacije zbog bolesti COVID-19", koronu je prije tjedan dana "prijavio" i još uvijek aktualni američki predsjednik Joe Biden, a stručnjaci upozoravaju da virus još uvijek postoji. Detaljne upute kako se ponašati ako se zaraze dobili su i sportaši koji idu na Olimpijske igre u Pariz, a ove godine moći će se s virusom i natjecati, "ako su simptomi blagi".

