Zapovjednik HRZ-a otkrio što mu je ozlijeđeni pilot rekao nakon pada MiG-a 21

Pukovnik Zvonimir Milatović i bojnik Ivan Lukan piloti su koji su se uspješno katapultirali iz MIG-a 21 netom prije pada u nenaseljenom šumskom području u blizini Voćina u Virovitičko-podravskoj županiji, a jedan od pilota je ozlijeđen, no nije u životnoj opasnosti.

O nesreći koja se dogodila danas nešto prije 14 sati na konferenciji za novinare na Plesu govorio je, uz ministra Marija Banožića i admirala Roberta Hranja, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec. Otkrio je što mu je pilot kojega su pronašli ozlijeđenog u šumi rekao.

- Ministar i ja smo bili na Lučkom kad su dovezeni helikopterom. Bio je u nosilima i prizvao me k sebi i rekao: 'Zapovjedniče, ja ću opet letjeti'. Mislim da to govori dovoljno o njegovom mentalnom stanju, sumnjam da bi on precijenio svoje ozljede - kazao je Križanec koji je objasnio trenutke prije nesreće.

- U 13.44 smo dobili prvi signal da je jedan od aviona objavio poziv u nuždi, u 13.48 posada je javila da će izvršiti katapultiranje zbog određenih problema s motorom. Ubrzo nakon toga, odletio je prvi helikopter s Lučkog, nakon toga i drugi helikopter. U 15.28 su posade helikoptera su uočile oba padobrana. U 16.25 su piloti već bili u helikopteru na putu prema Lučkom. Radi se o avionu dvosjedu koji je bio remontiran 2013./14. godine. Ovo su vrlo iskusni piloti s impozantnim naletom. Radi se o pilotu koji je nastavnik letenja i probni pilot, pilot u drugoj kabini samo ove godine ima 80 sati naleta - rekao je Križanec.

Podsjetimo, avion MIG-21 tijekom planske obučne aktivnosti srušio se na nenaseljenom šumovitom području u Virovitičko-podravskoj županiji.

VIDEO Voćin, mjesto gdje se srušio MiG-21 nešto prije 14 sati