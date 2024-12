Srušene zgrade, klizišta i zgnječena vozila: 'Vidio sam puno velikih potresa, nikad ovakav'

Potres magnitude 7,4 pogodio je u utorak glavni grad Vanuatua Port Vila, oštetivši zgrade i automobile, a najmanje je jedna osoba poginula. Državna televizija Vanuatua VBTC prikazala je snimke vozila zgnječenih ispod srušenih zgrada na ulici punoj trgovaca. Televizija je izvijestila da se strahuje da ima zarobljenih u ruševinama.

Policija je rekla da je najmanje jedna osoba poginula, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. "Bio je to najžešći potres koji sam doživio u svojoj 21 godini života u Vanuatuu i na pacifičkim otocima. Vidio sam puno velikih potresa, nikad ovakav", rekao je Reutersu Dan McGarry, novinar Projekta za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji sa sjedištem u Vanuatu.

Cesta koja povezuje Port Vilu s međunarodnim brodskim terminalom blokirana je klizištima, dodao je. Druge snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju iskrivljene prozore i srušene betonske stupove na zgradi u kojoj se nalaze strane misije u glavnom gradu, uključujući veleposlanstva SAD-a, Britanije, Francuske i Novog Zelanda.

Glasnogovornik američkog veleposlanstva u Papui Novoj Gvineji rekao je da je američko veleposlanstvo u Port Vili pretrpjelo "značajnu štetu" i da je zatvoreno do daljnjega. Zgrada Visokog povjerenstva Novog Zelanda, u kojoj se nalaze diplomatske misije SAD-a, Francuske i Velike Britanije, "pretrpjela je značajnu štetu", rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u izjavi.

Prizemlje zgrade u kojoj su smještena veleposlanstva SAD-a, Francuske i drugih država smrskano je ispod viših katova, rekao je stanovnik Michael Thompson za AFP putem satelitskog telefona nakon što je objavio slike razaranja na društvenim mrežama. Došlo je do prekida komunikacija diljem zemlje, dodaje se u novozelandskom priopćenju, dok je Australsko visoko predstavništvo u Vanuatuu priopćilo da su pogođeni i njegovi komunikacijski sustavi.

Više naknadnih potresa pogodilo je Vanuatu nakon početnog potresa, pokazali su podaci američke geološke službe. Vanuatu i Nova Kaledonija nalaze se na takozvanom pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na Zemlji.

