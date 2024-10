Srušena luksuzna Putinova vila, objavljene satelitske snimke: 'Uplašio se...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin srušio je jednu od svojih vila jer se navodno boji provoditi vrijeme na mjestu koje je u dometu ukrajinskih bespilotnih letjelica. Naime, istraga neovisnog medija Proekt tvrdi koko se Putin "istinski boji" da će ga ubiti bespilotni projektil kojim upravlja Kijev. Posljednjih godina, Putin je često posjećivao vilu Bocharov Ruchey s pogledom na Crno more u Sočiju. No, pokazalo se da je palača iznenada srušena buldožerom, a nove satelitske slike, koje je dobio Proekt, pokazuju da je mjesto pretvoreno u zemljanu jamu.

U izvješću se tvrdi da Putin izbjegava Soči i Krasnodarsku regiju od prošle godine kada su ukrajinski bespilotni letjelice ozbiljno započeli napade na ruski teritorij. Ukrajinski zračni napadi pogodili su različite mete u područjima Sočija i Gelendžika zbog čega je ruski predsjednik odustao od uobičajenih putovanja u te regije, unatoč dokazima da su njegove vile čuvane sofisticiranim sustavima protuzračne obrane.

Putin demolishes his favorite residence over fears of Ukrainian drone attacks.



The investigative outlet Proekt, specializing in journalistic investigations, has reported that, based on satellite imagery analysis, the main building of Putin's "Bocharov Ruchey" residence in Sochi… pic.twitter.com/CTx2ihrRTl