Srpkinja Ljubica godinama radi u Dubrovniku: 'Evo koliko se zaradi tijekom sezone na moru u Hrvatskoj'

Ljubica Boljević, 25-godišnja Beograđanka, već nekoliko sezona provodi radeći na Jadranu, prikupljajući iskustva u ugostiteljstvu i turizmu. Premda je sada prešla u svijet marketinga, odlučila je podijeliti svoja iskustva rada u Hrvatskoj kako bi pomogla budućim sezonskim radnicima. Ljubica je posao u Dubrovniku pronašla putem internetskih oglasa, a intervju je obavila preko videopoziva. "Razgovor je trajao oko pola sata, gdje su me pitali o mom iskustvu i provjeravali engleski jezik", prisjeća se.

Po dolasku u Dubrovnik suočila se s napornim radnim uvjetima i visokim troškovima života. "Radili smo šest dana u tjednu, s jednim slobodnim danom. To je prava privilegija, jer mnogi sezonski radnici nemaju ni toliko", kaže za Nin.rs Ljubica. Smještaj i obroci bili su osigurani, a radno okruženje internacionalno, s kolegama iz različitih dijelova svijeta, uključujući Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Tursku, Argentinu, Ukrajinu i Indiju.

Što se tiče zarade, ističe da varira ovisno o poslu i poslodavcu. "Prosječna plaća je oko 1200 eura, ali bakšiš može značajno povećati zaradu. Radni dani znaju biti naporni, pa često nakon posla samo odem na plažu ili se opustim", objašnjava. Iako su troškovi života u Dubrovniku visoki, Ljubica ističe da je motivirajuća činjenica što može uštedjeti više nego kod kuće.

"Motivira me to što znam da ću kući donijeti mnogo više novca nego što bih mogla u svom rodnom gradu uštedjeti i to što sam na moru cijelo ljeto, pa samim tim spojim ljetovanje i rad. Nedostaju mi prijatelji i obitelj, ali s obzirom na to da obično idem na četiri mjeseca, to nije teško izdržati", kazuje Boljevićeva.

VEZANI ČLANCI:

Za sve koji razmišljaju o sezonskom radu, Ljubica savjetuje traženje posla preko preporuke, jer to može pružiti bolji uvid u uvjete rada. "U hotelima je situacija često bolja nego kod privatnih poslodavaca; plaća je redovna, a bonusi i slobodni dani su standard", zaključuje Ljubica, koja je još prokomentirala cijene u Dubrovniku.

"Dubrovnik kao destinacija je jako skup, recimo ulazak na gradske zidine platit ćete 35 eura, da se vozite žičarom također će vas koštati oko 30 eura. Ako želite jesti u restoranu, može vas koštati između 15 i 20 eura, a u nekim boljim restoranima i više od toga. Klijenti su pretežno Britanci, Nijemci, Amerikanci, a ljudi s naših prostora su definitivno u manjini", priča iz prve ruke Ljubica.

FOTO Thompsonu je ovo bio prvi koncert nakon dvije godine, a pogledajte kako ga je publika dočekala