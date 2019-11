‘Srđo je bio kralj, ne  znamo zašto je utekao s novcem i ostavio obitelj’

Nestanak Srđana D. (59), voditelja poslovnice OTP banke u Vrlici i manjak od navodnih 11,5 milijuna kuna šokirali su Vrličane. Suprotno očekivanjima, o odbjeglom bankaru većina mještana ima samo riječi hvale, iako u čudu nagađaju što ga je natjeralo na ovaj čin.

– On je kralj, ja mu se klanjam do poda. Omiljen je, galantan, vrijedan, svima je bio na usluzi. On nije gledao tko je tko, pomogao je svima kome je mogao, a mogao je puno – pričaju nam u kafiću u središtu Vrlike. Na pitanje što je to činio za svoje sugrađane, odgovaraju – sve.

Imao je svugdje veze

– Nije riječ samo o bankarskim uslugama, ako ti treba kredit ili se žuriš pa želiš preko reda, to je puno više. Ako ti je trebao specijalist u bolnici u Splitu, ne bi išao kod svog doktora nego kod Srđe u banku. On bi to sredio. Pomagao je kod upisa djece u škole i na fakultete, kod zapošljavanja, ma što god je ljudima trebalo, svatko je mogao doći kod Srkija na šalter, on je za sve imao vremena i svima htio pomoći. Imao je veze u Splitu, Imotskom, preko granice, u Zagrebu, mogao je doći i do ministara i bivših i sadašnjih – uvjeravaju nas naši sugovornici.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na pitanje je li bio u nekoj stranci odgovaraju kako je bio iznad svih stranaka.

Zadnji put su Srđana u mjesnom kafiću, nedaleko od poslovnice banke u središtu Vrlike u kojoj je bio šef vidjeli u četvrtak ujutro. Kao i svakog dana, bio je na kavi. U petak ga nitko nije vidio, a već u subotu poslijepodne u Vrlici se pročulo da je opljačkana banka, ali tada još nisu ni slutili o kakvoj se krađi radi. Policija nikakve detalje o događaju ne odaje. Potvrđuju jedino kako je riječ o pronevjeri veće količine novca iz poslovnice banke. Nismo uspjeli dobiti potvrdu ni za glasinu kako je pola milijuna kuna ostavio bliskoj osobi, želeći zbrinuti obitelj, ali čovjek je novac predao policiji.

– Osumnjičeni je i dalje nedostupan. Tragamo i za njim i za novcem – jedino je što su nam rekli u PU Splitsko-dalmatinskoj.

Vrličani su doznali o čemu je riječ kada su se u poslovnici u ponedjeljak pojavili istražitelji. Vijest da je dugogodišnji voditelj poslovnice nestao s novcem šokirala ih je, priznaju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Nisam mogao vjerovati. Ne znam što bi ga na to natjeralo. U ozbiljnim je godinama, ima suprugu, četvero odrasle djece, unuke, kulturan je, a veseljak, ma čovjek kojemu se možeš klanjati. Zašto je to napravio i utekao i ostavio čitav život iza sebe, ne znam – priča nam čovjek kojeg smo zatekli nedaleko od obiteljske kuće odbjeglog bankara.

– Ne želim ga suditi, tko zna što se u čovjeku prelomilo – dodaje žena koja je čula o kome govorimo. Nitko od naših sugovornika nije se htio predstaviti.

– Ostao sam sa 100 kuna u džepu. Naša poslovnica trebala se zatvoriti krajem tjedna, u petak 15. studenoga, a onda smo od banke dobili SMS poruku da se zatvara 11. studenoga u ponedjeljak. Vjerojatno zbog krađe. Bankomat je odmah ispražnjen, ljudi su ostali bez novca, a prva poslovnica je u Sinju do kojega nemamo redovite autobusne veze. Ipak, nije mi krivo. Neka ih je Srđo opelješio, prodali smo sve što imamo, mađarska banka sada u Vrlici zatvara jedinu poslovnicu koju smo imali jer to može i nije ih briga. Sada oni njemu mogu staviti soli na rep – poručuje čovjek kojeg srećemo ispred zatvorene poslovnice OTP banke i bankomata koji je “izvan upotrebe”.

– Ako ste bili u gradu, znate da ga svi gledaju kao Boga. Nema kome nije uslugu učinio, a sada ja njih pitam s čijim novcima je bio tako galantan, častio cijeli kafić dok su ga oni zvali “care”. Ne znam što reći na sve to – uspjeli smo susresti i čovjeka koji sa svojim sugrađanima ne dijeli pozitivno mišljenje o odbjeglom voditelju poslovnice.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hercegovinu dobro poznaje

Kako je voditelj poslovnice došao do tako velikog iznosa, može se samo nagađati. Po jednoj verziji, već neko vrijeme je uzimao novac, a kada je doznao za zatvaranje poslovnice, postalo mu je jasno da će uslijediti revizija i da će ga otkriti pa je pokupio sve što je još mogao i nestao. Prema drugoj verziji od središnjice je naručio veću količinu novca najavivši da klijenti žele podići gotovinu jer se poslovnica zatvara, a onda je s kešom otišao preko granice. Navodno ju je prešao u Vinjanima Donjim. Ima li dvojno državljanstvo, to nitko ne zna, ali misle da nema.

Hercegovinu dobro poznaje. Bio je u vojsci, u 126. brigadi, pasionirani je lovac, potpredsjednik Kinološkog društva Vrlika te je vrlo često bio i s druge strane granice gdje ima mnogo prijatelja. Vrlo vjerojatno ima pomagače mu pomažu u skrivanju.