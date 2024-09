Premijer Srbije o uhićenju 'hrvatskog špijuna': On postoji i porijeklom je Srbin; Plenković: To je špijun zvan Jeti

Srbija je prošli tjedan objavila da je na području Beograda uhitila navodnog „hrvatskog špijuna ”, no službeni Zagreb i dalje ne zna o kome je riječ. Andrej Plenković je u ponedjeljak na marginama Bledskog strateškog foruma usporedio tog špijuna s jetijem. „Mi bismo i dalje voljeli znati tko je taj špijun, to ne znaju ni veleposlanstvo, ni ministar, ni SOA”, rekao je Plenković na marginama Bledskog strateškog foruma. To je „špijun zvan Jeti”, dodao je Plenković, usporedivši navodno uhićenog s mitskim snježnim čovjekom s Himalaje.

Na Bled je stigao i novi srbijanski premijer Miloš Vučević . Plenković je rekao da nije predviđen službeni bilateralni susret s njim te da ga još ne poznaje, ali se nada da će ga neformalno upoznati ako se susretnu. Vučević je odbacio da je riječ o mitološkom biću s Himalaje i rekao da ta osoba „doista postoji” te da je s Plenkovićem razmijenio podatke o njemu. „Naše obavještajne strukture će izaći s podacima kad bude potrebno”, rekao je srbijanski premijer i dodao da hrvatske službe znaju o kome je riječ.

Otkrio je da je uhićeni porijeklom Srbin, no nije znao ima li hrvatsko državljanstvo. Plenković je u izjavi nakon Vučevićeve rekao da mu srbijanski kolega „nije dao nikakve podatke”, pa ga pozvao da otkrije ime ako taj špijun doista postoji. „Ne djeluje mi to ozbiljno sve skupa”, rekao je Plenković, pa usporedio situaciju s kultnim filmom 'Balkanski špijun' u kojem glavni lik paranoično vjeruje da je njegov podstanar obavještajac.

Komentirajući prošlotjedni posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Srbiji, hrvatski premijer je rekao da su Francuzi tamo „imali očito svoj komercijalni interes”. Beograd i Pariz tom su prigodom potpisali sporazum o nabavci 12 borbenih zrakoplova Rafale. Plenković je rekao da je Francuska tamo išla s želeći privući Srbiju Europi, ali je naišla na izjavu da će Beograd i dalje ostati neusuglašen s europskom vanjskom i sigurnosnom politikom, odnosno da neće uvesti sankcije Rusiji.

"Ima puno tih napora Europske unije koji su u nekim elementima po našem sudu više 'wishful thinking' nego realnost”, kazao je premijer. Hrvatska smatra da u pristupu Srbije treba više realnosti i gledanja na stvari "onakvima kakve jesu". Plenković, Vučević, albanski premijer Edi Rama i slovenski premijer Robert Golob govorit će u Bledu na popodnevnom panelu, pod moderiranjem slavnog novinara Alija Aslana.

