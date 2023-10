Spremaju li veću ofenzivu? Ukrajinska vojska sve masovnije prelazi Dnjepar

Čini se da je ukrajinska vojska potvrdila izvješća da su njene trupe prešle na lijevu (istočnu) obalu rijeke Dnjepar koju su okupirali Rusi. Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine naveo je selo Pishchanivka u južnoj regiji Herson, 3 km istočno od rijeke, na okupiranoj strani rijeke, kao mjesto koje je granatirala Rusija.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) rekao je ranije da su ukrajinske trupe napredovale do 4 km istočno od rijeke. ISW je citirao ruske izvore koji tvrde da su "vjerojatno elementi veličine čete dviju brigada ukrajinskog mornaričkog pješaštva izvršili napad preko rijeke Dnjepar na istočnu obalu" 17. i 18. listopada.

"Geolocirane snimke objavljene 18. listopada pokazuju da su ukrajinske snage napredovale sjeverno od Pishchanivke (14 km istočno od grada Khersona i 3 km od rijeke Dnjepar) i u [selo] Poyma (11 km istočno od grada Kherson i 4 km od rijeke Dnipro)", dodao je američki think tank. Ruski vojni bloger WarGonzo ustvrdio je u četvrtak da su ukrajinske jedinice koje se bore na istočnoj obali glavne ukrajinske rijeke prethodno obučavane u Velikoj Britaniji. U međuvremenu, čini se da je rusko ministarstvo obrane također potvrdilo ukrajinske operacije u tom području.

U svom izvješću objavljenom ovih dana, navodi se da su ruske trupe "ugušile aktivnost" četiriju ukrajinskih diverzantskih i izviđačkih skupina u Poymi i obližnjem selu Pidstepne. Moskva tvrdi da, sve u svemu, ukrajinska protuofenziva u regiji Herson ne uspijeva. To je rekao i Vladimir Putin. "Pokrenuli su ofenzivu u Khersonu. Još nema rezultata. Ima [ukrajinskih] gubitaka", rekao je predsjednik Putin tijekom posjeta Kini.

No, najnovije ruske snimke sa Telegrama pokazuju ukrajinske vojnike u barem jednom dijelu naselja Pishchanivke, a nešto starije snimke pokazuju bombardiranje željezničkog mosta, pod kojim su se navodno sklonile ukrajinske snage. Taj se most također nalazi na okupiranoj obali rijeke Dnjepar.

Ukrajinske trupe već su izvele nekoliko manjih napada preko rijeke Dnjepar, uglavnom oko Antonovskog mosta, no čini se da je najnoviji prijavljeni napredak pokušaj proširenja područja pod njihovom kontrolom u iščekivanju veće ofenzivne operacije preko rijeke. Za sada je sigurno da ukrajinska vojska nikada nije, od gubitka ovog područja, bila prisutna u spomenutim selima.

Ministar vanjskih poslova: Ukrajina će redovito primati rakete ATACMS

Ukrajina će redovito primati američke dalekometne rakete ATACMS, rekao je njezin ministar vanjskih poslova u četvrtak, dva dana pošto je Kijev potvrdio da ih je prvi put upotrijebio. Bijela kuća rekla je u utorak da je isporučila Kijevu rakete ATACMS, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su njegove snage prvi put upotrijebile te rakete.

Kijev je u više navrata zatražio ATACMS (Vojne taktičke raketne sustave, engl. Army Tactical Missile Systems) i napomenuo da bi oni mogli promijeniti tijek rata s Rusijom. Na pitanje očekuje li redovite isporuke i veći broj takvih raketa, ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba odgovorio je potvrdno.

"I to je izravan rezultat dogovora između predsjednika Zelenskija i (američkog predsjednika Joea) Bidena postignutog na sastanku u Washingtonu u rujnu", prenijela je televizija. Nije objavljeno koliko je raketa Ukrajina do sada primila. Prema listu The New York Times koji se poziva na dva zapadna dužnosnika, SAD je do sada poslao 20 raketa ATACMS.

