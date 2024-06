Sportski i humanitarni događaj u Preluku: Pridružite se 4. SUP Regati i akciji 'Srce za nju'

U nedjelju 23. lipnja u Preluku, u sklopu Festivala sportske rekreacije "Sport za sve", od 9:30 kreće tradicionalna 4. Sup Regata SRD-a Preluk, u sklopu koje se organizira i donatorska regata “Srce za nju”.

Nakon jutarnje dječje regate i Race/Elite/Fun regata koje se boduju za 4. SUP Kup Kvarnera, u 14 sati kreće 2. donatorska SUP regata “SRCE za NJU”, u kojoj mogu sudjelovati svi, bez obzira na veličinu supa. Organizirane su dvije donatorske utrke, dječja i odrasla. Ako nemaju svoj sup, sudionici regate ga mogu rezervirati na mailu vopsuoteam@gmail.com. U dječjoj donatorskoj regati sudjelovat će djeca iz dječjeg doma Ivana Brlić Mažuranić iz Lovrana.

Ovu donatorsku regatu organiziraju VOP SUP Team SRD društva Preluk i Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL). Sredstva koja će se prikupiti od startnina donatorskih utrka (odrasli 20 €, djeca 10 €) donirat će se udruzi Srce za nju koja će ovim sredstvima pokrivati prijevoz na terapiju oboljelim ženama od kroničnih, životno ugrožavajućih bolesti.

Cijeli događaj, pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, potpomognut je od strane Saveza sportske rekreacije Primorsko-goranske županije te sufinanciran sredstvima grada Opatije i Turističke zajednice Opatije.

Raspored u nedjelju, 23. lipnja:

Prijave natjecatelja 9:30-10:30

Skippers meeting 10:45

Dječja regata 11:00

Race/Elite/Fun regata 11:30/12:00

Donatorska regata 14:00

Dodjela nagrada i ručak nakon donatorske regate

Organizatori vas pozivaju da se odazovete, dođete i podržite donatorsku regatu. Parkinga ima dovoljno, zabava je zagarantirana, a prvih 50 prijavljenih dobiva vrijedni startni paket.

Prijavite se na LINK.

