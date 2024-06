Splitski policajac vratio 500 eura zaboravljenih na bankomatu: 'To je dužnost svakog građanina'

Danas se na Facebooku pojavila dirljiva priča koju je podijelila splitska fotografkinja Sonja Dvornik. Na svom profilu, Sonja se osvrnula na situaciju koja joj se jutros dogodila. Naime, otišla je do bankomata kako bi podigla 500 eura, međutim, u žurbi je zaboravila uzeti novac. Kada je shvatila što se dogodilo, odmah se vratila do bankomata, no novac više nije bio tamo.

Zatim je u panici je nazvala voditeljicu poslovnice, koja je objasnila kako se na kameri može vidjeti ako je bankomat povukao novac natrag ili je netko novac uzeo. Nakon 10 minuta nervoznog čekanja, voditeljica poslovnice je objasnila Sonji kako je jedan gospodin došao u poslovnicu i vratio novac koji je Sonja zaboravila uzeti.

Gospodin koji je vratio novac je Ante Lizatović, policajac s područja Splitsko-dalmatinske županije koji je 2022. godine nagrađen povodom Dana policije za najzaslužnijeg policajca.

