Spas za siromašne: ‘3D kuće’ u tjedan dana za 5000 eura

Odaberite mjesto na kojem želite sagraditi kuću ili vikendicu. Morat ćete se zadovoljiti veličinom od pedesetak kvadrata, što je prostor u kojem ćete dobiti spavaću sobu, dnevni boravak, kuhinju i kupaonicu. Ispred kuće imat ćete i natkriveni trijem na koji komotno stane stol i nekoliko stolaca. Tvrtka koju ste unajmili s radovima će početi u ponedjeljak, a završit će već u petak, tako da ćete za vikend, dakle pet dana od početka gradnje, moći imati tulum useljenja.

Zvuči nemoguće? Što ako na sve već opisano dodamo i cijenu od pedesetak eura po kvadratu, odnosno pet tisuća eura za cijeli objekt? Vjerojatno ćete reći da smo potpuno poludjeli, ali kuće koje je od poda do stropa, dakle, doslovce od nule, moguće sagraditi u manje od tjedan dana gotovo bilo gdje na svijetu za cijenu kakvog prosječnog polovnog automobila starog desetak godina – već postoje.

Uspjeli sniziti cijenu kuće

– Nakon razornog potresa jačine čak sedam stupnjeva po Richteru koji je 2010. godine praktički sravnio sa zemljom glavni grad Haitija, a zbog kojeg je između 2 i 3 milijuna ljudi ostalo bez krova nad glavom, došao sam u tu državu kao humanitarac koji želi pomoći tim ljudima koji više nisu imali ništa. Donirao sam novac različitim udrugama, ali shvatio sam da je to sve kap u moru, osjećao sam se jadno i nemoćno dok sam hodao među stotinama tisuća ljudi koji su spavali u blatu na ulicama. Razmišljao sam što napraviti i zatim sam s još nekoliko prijatelja osnovao neprofitnu organizaciju koju sam nazvao New Story i tu je sve krenulo – opisuje Amerikanac Brett Hagler početak te, što je uostalom i naziv same kompanije, nove priče.

New Story ubrzo se udružio s tvrtkom ICON, koja se nalazi u Silicijskoj dolini, inače specijaliziranom za 3D printanje, a nakon otprilike dvije godine suradnje uspjeli su, još krajem 2018. godine, isprintati prvu 3D kuću. Imala je 33 kvadrata i njezina izrada koštala je desetak tisuća dolara, a daljnjom optimizacijom uspjeli su sniziti cijenu na sedam tisuća dolara. Sagradili su pedesetak takvih kućica u Meksiku, a zatim su se bacili na konstruiranje novog printera koji su lani dovršili i nazvali ga Vulkan II.

Krov nad glavom za milijune

Riječ je o grdosiji visokoj 3,5 i širokoj 8,5 metara koja će betonsku konstrukciju kuće, odnosno pod, zidove i dijelove krova isprintati za otprilike 24 sata, nakon čega se oni moraju sušiti nekoliko dana. U drugoj fazi ipak su vam potrebni radnici da bi postavili vrata, prozore, dio krova i instalacije, a uigranom timu od četiri do pet ljudi za to su u prosjeku bila potrebna dva dana.

– Kuća je izuzetno otporna na sve ekstremne vremenske uvjete poput, primjerice, tornada, a može izdržati i potres magnitude 8 stupnjeva po Richteru jer je sagrađena od posebne betonske mješavine koju smo nazvali Lavacrete. Iznutra je dosta svijetla, rubovi nisu oštri nego zaobljeni tako da i izgleda dosta moderno. Ove godine u Južnoj Americi sagradit ćemo cijelo naselje od stotinu identičnih kuća u koje ćemo, u suradnji s lokalnim vlastima, useliti najsiromašnije obitelji koje dnevno zarađuju manje od tri dolara – objašnjava osnivač New Storyja. Ističe da će ove godine početi s prodajom svog printera, a dugoročan je plan stotinama milijuna ljudi koji ga sada nemaju, doslovce, priskrbiti krov nad glavom.