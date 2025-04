ANKETA Večernjakova osoba godine: U konkurenciji učiteljica iz OŠ Prečko, Tucak, Milanović, Plenković, Baby Lasagna...

26, September, 2024, Belgrade - Kontra, Universal Music Serbia and Dom omladine Beograd organized a media conference for Baby Lasagna, who will hold two concerts for the first time in Belgrade, on September 27 and 28 in the American Hall of Dom omladine Belgrade. Marko Purisic - Baby Lasagna. Photo: F.S./ATAImages 26, septembar, 2024, Beograd - Kontra, Universal Music Serbia i Dom omladine Beograda su organizovali konferenciju za medije Baby Lasagne koji ce po prvi put u Beograd odrzati dva koncerta, 27. i 28. septembra u Sali Amerikana, Doma omladine Beograda. Photo: F.S./ATAImages Photo: F.S./ATAImages/PIXSELL

Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL