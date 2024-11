Slučaj koji je srpske policajce ostavio u čudu: Kako je metak završio u muškarcu?

Jedno od najbizarnijih ubojstava iz nehaja dogodilo se početkom devedesetih godina u Srbiji i to u trenutku kada je dvoje ljubavnika imalo seksualni odnos. Usred ljubavnog odnosa muškarac se počeo previjati od bolova, a žena je tada pozvala Hitnu pomoć. Muškarac je, nažalost, ubrzo preminuo a obdukcija je otkrila unutarnje krvarenje u tijelu i metak. Inspektore je čudilo kako se metak našao u njegovom tijelu, a nigdje nije bilo ulazne rane. Otkriveno je kako je metak u tijelo muškarca ušao kroz - analni otvor.

Budući da se radilo o ljubavnicima, prva je bila osumnjičena žena koja je bila s njim u trenutku ranjavanja, no sve su sumnje brzo otklonjene. Ispitan je i njen suprug, no on je imao alibi jer je bio na poslu. Istraga je policiju odvela do jedne kuće u kojoj je živio penzioner, inače vojno lice, kojeg su pitali je li koristio oružje u to vrijeme. On im je odgovorio da je baš tada čistio pištolj i da je prije toga ispalio metak u zrak, piše Telegraf.

Forenzičari su, tada, ispitali metak pronađen u tijelu muškarca sa njegovim oružjem te su otkrili kako je muškarac pogođen usred seksualnog čina ubijen iz tog pištolja. Naime, metak koji je usmrtio muškarca u sred ljubavnog čina, putovao je čak 1.500 kilometara i slobodnim padom završio je kroz analni otvor u tijelu nesretnog muškarca. Vojni penzioner osuđen je na ubojstvo iz nehaja.

