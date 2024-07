VIDEO Olujno nevrijeme iz Slovenije stiglo u Hrvatsku: Tuča i jaki udari vjetra u Međimurju

Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama, jakim vjetrom i tučom, koje se trenutno širi prema sjeveru Hrvatske. Nevrijeme s tučom, malo nakon 17 sati zahvatilo je i Čakovec te dio Varaždinske županije. U petak poslijepodne Sloveniju je iz toplinskog je vala prenula tuča koja je iznenada pogodila zemlju. Meteorolozi objašnjavaju da je do nevremena došlo zbog čak dva olujna sustava koji su prošli Slovenijom, a u zemlji su trenutno na snazi narančasta upozorenja zbog snažnih oluja.

U okolici Slovenske Bistrice i Slovenskih Konjica oko tri sata poslijepodne padala je krupna tuča, a Slovenci javljaju da je negdje bila i veličine teniske loptice. Idućih sati oluja bi mogla pogoditi istok jer se olujni pojas seli preko Koroške, Štajerske i Prekmurja, navode na popularnom meteorološkom portalu Neurje.si.

U popodnevnim satima nevrijeme je stiglo do Međimurja, a na oprezu bi trebali biti i stanovnici Hrvatskog zagorja. U Gornjem Hrašćanu, selu u Međimurju, jedna čitateljica nam je poslala video u kojem se vidi kako je nevrijeme pokvarilo subotnje druženje. Na snimci se vidi kako muškarci očajnički drže šator kako bi ga zaštitili od vjetra koji je prijetio da ga odnese.

>>> Jak vjetar i tuča u Gornjem Hrašćanu (Snimila: Manuela Fuček)

DHMZ je za zagrebačku regiju, u koju spadaju Podravina i Prigorje, izdao žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena praćenog naletima jakog vjetra pa čak i tučom, koja je jučer pogodila Zagorje. U noći na nedjelju atmosfera nad Slovenijom, a time i sjeverom Hrvatske, će se postupno stabilizirati.

>>> FOTO Nevrijeme u Međimurju

>>> Tuča padala u Štrigovi (Snimila: Danijela Muršić)

DHMZ za nedjelju najavljuje pretežno sunčano, vruće, a na Jadranu vrlo vruće vrijeme. U unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, na istoku popodne i izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će od 17 do 23, na istoku i 24 °C, a na obali i otocima većinom od 23 do 27 °C. **Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 31 do 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i biti viša.

Foto: DHMZ

Očekuje se daljnje praćenje razvoja situacije kako bi se pravovremeno reagiralo na moguće posljedice ovog nevremena koje se brzo širi preko granica. Stanovnici sjevernih hrvatskih regija također bi trebali biti na oprezu zbog mogućih posljedica jakih oluja koje se približavaju.

>>> Nevrijeme stiže do Štrigove (Snimila: Danijela Muršić)