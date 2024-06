Slijepoj 87-godišnjakinji lažno se predstavili, ponudili joj pomoć pa je okrali

Bezosjećajnost i neljudskost, slobodno se može reći, pokazala su dvojica počinitelja čiji identitet za sada nije poznat, jer su pod krinkom pomoći okrali - slijepu 87-godišnjakinju. Dogodilo se to 13. lipnja oko 8.30 na Gračanskoj cesti u Zagrebu. Kako je priopćila zagrebačka policija, dvojica počinitelja došla su do kuće 87-godišnjakinje koja je slijepa. Lažno su joj se predstavili kao prijatelji člana njezine obitelji. A zatim su joj ponudili pomoć, odnosno rekli su joj da će umjesto nje otići do trgovine po prehrambene proizvode.

No "pomogli" su joj tako što su joj ukrali više stotina eura. Zagrebačka policija traga za počiniteljima, a slučaj je okvalificiran kao teška drska krađa. Inače, policija opetovano upozorava građane, pogotovo one starije životne dobi da paze kome otvaraju vrata, da ne puštaju u stan ili kuću nikoga koga ne poznaju i čiji identitet nisu provjerili.

Starije osobe počesto su žrtve raznih prevaranata koji im se lažno predstavljaju kao maseri, bankari, policajci, električari, plinski majstori, inspektori... Lažnim identitetima prevaranti se koriste kako bi zadobili povjerenje starijih osoba te ih nagovorili da ih puste u stan ili kuću. A kada jednom uđu, prevaranti iskoriste naivnost, nepažnju, a počesto i osamljenost starijih osoba, kako bi je okrali. Policija je prijašnjih godina razotkrila nekoliko dobro organiziranih skupina koji su se bavile prevarama starijih, a svoj su "posao" tako dobro radili da su čak osnovali i lažni call centar.

Iz njega su zvali svoje mete, lažno se predstavljali kao policajci, ispričali bi potom priču o potrebi za provjerom serijskih brojeva novčanica, nakon čega bi se pojavili na vratima žrtve. Žrtve su lažnim policajcima predavali novac radi "provjere" te tako ostajale bez svojih životnih ušteđevina.

