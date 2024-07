Reakcije umirovljenika na povećanje mirovina: 'Sve ide na režije, a drugo ide na spizu, ne ostaje ništa'

Uskoro bi se trebale povećati mirovine nakon drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Umirovljenici s prosječnom mirovinom bi trebali dobiti povećanje od oko 40 eura, no neki tvrde da im ni to neće biti dovoljno jer je Hrvatska po visini mirovina na zaleđu Europske unije, prenosi HRT. Srpanjsko usklađivanje mirovina s polugodišnjim rastom plaća i inflacijom umirovljenicima donosi rast od oko sedam posto. Mirovinski analitičar i bivši zastupnik HSU-a, Željko Šemper, smatra da je to povećanje premalo s obzirom na povećanje plaća državnim službenicima, Vladi i ostalima. Trenutna prosječna mirovina iznosi oko 580 eura.

"Doplaćujem za lijekove mnoge, uglavnom će na to otići", rekao je umirovljenik Bjelica iz Osijeka. "Slabo i to pomaže, to treba biti povećanje kako su sebi stavili političari", izjavio je Josip iz Osijeka. Taj rast od sedam posto iznositi će i manje od 40 eura za 60 posto umirovljenika čija je mirovina ispod hrvatskog prosjeka. "Znači sve ide na režije, a drugo ide na spizu, ne ostaje ništa. Fali, uvijek fali. Mi koji imamo malu mirovinu za 100 godina ne možemo doći do neke normalne mirovine", tvrdi Vladimir iz Šibenika.

Resorni ministar, Marin Piletić, najavljuje izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju i promjenu omjera usklađivanja mirovina. "Ovaj omjer usklađivanja mirovina dva puta godišnje više neće biti 70:30 nego će biti 85:15 u korist naravno povoljnijeg faktora, ukoliko brže rastu plaće, onda će po tom modelu dakle 85 posto taj faktor biti uvećan", izjavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

No, Šemper tvrdi kako to nije rješenje te ističe kako se više ne bi trebale stvarati razlike između mirovina i plaća i da ako plaće idu gore, da jednako toliko trebaju ići i mirovine. Stručnjaci upozoravaju da česte promjene mirovinskog sustava mogu imati negativne posljedice. "Mijenjanje uvjeta u mirovinskom sustavu nije dobro jer potiče ljude da odlaze ranije u mirovinu vjerujući da će na taj način uvjeti za umirovljenje biti i lošiji i nepovoljniji u neposrednoj budućnosti", rekao je Predrag Bejaković, nezavisni ekonomski analitičar.

Točan rast mirovina bit će poznat krajem kolovoza, a prva uplata sjest će na račun tek u rujnu.

