Slijedi nam sunčani vikend, ali uz oprez: Izdan crveni meteoalarm, očekuje se vjetar do 150 km/h

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice može biti magle, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak, nakon što je ovog četvrtka zabilježen i prvi ovosezonski snijeg. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme u petak, u noći i ujutro na jugu promjenljiva naoblaka uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 16 °C.

Inače, zbog jakog vjetra DHMZ je za petak izdao upozorenje najvišeg stupnja na području velebitskog kanala, gdje se očekuju udari i do 150 km/h. Na Kvarneru i u Istri izdano je narančasto upozorenje, dok se na ostatku Jadrana očekuje nešto slabiji vjetar pa će biti upaljen žuti meteoalarm. Iako će i dalje biti prisutan, u subotu se očekuje slabljenje vjetra.

- U petak sunčanije i danju toplije, ali ujutro hladnije, na kopnu uz mjestimičnu maglu i mraz. Na Jadranu i dalje bura, lokalno na udare i orkanska. U subotu će bura oslabjeti, a već u nedjelju će barem neki osjećati jugozapadnjak, od ponedjeljka na Jadranu vjerojatno i sve češće jugo. Pritom će za vikend još biti dosta sunčanog vremena, uz daljnji porast dnevne temperature zraka. No, jutra će biti svježa, u unutrašnjosti većinom i hladna, uz mjestimičan mraz te osobito u nedjelju čestu maglu, ponegdje i dugotrajnu - najavljuje meteorolog Izidor Pelajić za HRT.

- Slabljenje bure slijedi u drugom dijelu sunčane i malo toplije subote, najkasnije na jugu. U nedjelju s jugozapadnjakom popodne naoblačenje na sjeveru. S jačanjem juga u ponedjeljak kiša češća i u Dalmaciji. Na kopnu za vikend sunčano, ujutro s maglom i sve češćim mrazom. Krajem vikenda s jugozapadnjakom porast naoblake i temperature pa će tjedan vjerojatno započeti s mjestimičnom kišom, osobito na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj - prognozirao je.