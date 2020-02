Sve veća potpora Miri Kovaču, Škorić: Frakcije samo štete HDZ-u

Nakon otvorenog sukoba dviju opcija koje se natječu za prevlast u HDZ-u u iduće četiri godine, u stranci je, barem privremeno, zavladalo primirje. I jedna i druga strana jučer su nastojale ostaviti dojam da nisu započele razmjenu vatre u kojoj su teške optužbe dan prije razmijenili predsjednik stranke Andrej Plenković i njegov zamjenik Milijan Brkić, koji podržava predsjedničku kandidaturu Mire Kovača.

Iz izvora bliskih “opciji za promjene”, kako se naziva trojac Miro Kovač – Ivan Penava – Davor Ivo Stier, jučer su plasirane neslužbene informacije da bi ih idućih dana mogli poduprijeti još neki viđeniji HDZ-ovci, a spominju se imena Petra Škorića, predsjednika splitskog HDZ-a, te Tomislava Tolušića, potpredsjednika stranke. Obojica su prijavila kandidature za potpredsjedničku funkciju.

Škorić je pritom odaslao gotovo navlas iste poruke kakvima se stranačkom članstvu obraća “opcija za promjene”, no on i dalje ostaje pri tome da se ne namjerava svrstavati u timove.

– Borili smo se za izbore po načelu jedan član – jedan glas, koje jača unutarstranačku demokraciju. Vjerujem u izbor HDZ-ova članstva i mislim da nam nikakvo frakcionaštvo ne samo da ne treba, nego nije ni dobro za stranku – kazao nam je jučer Škorić, uvjeren da pretjerani istupi ljudi iz dvaju tabora štete ugledu stranke. Zanimljivo je, međutim, da se na stranici "pobjednickiput.hr", na kojoj se reklamira 'opcija za promjene' nudi potpisivanje kandidatura Kovača, Stiera i Penave, ali i Brkića, Tolušića i Škorića.

Obračune će koristiti oporba

Iz Škoriću bliskog kruga procjenjuju pak kako se on izbjegava svrstavati zbog toga što je na čelu Gradskog odbora HDZ-a i tumače kako su svi koji su sa sličnih pozicija podržali Plenkovića na neki način svom članstvu nametnuli vlastitu procjenu.

Hoće li doista formalno poduprijeti “opciju za promjene”, jučer smo pokušali pitati i Tomislava Tolušića, no on se na naše pozive i poruke nije javljao.

Iz Plenkovićeva tima, pak, na informacije o širenju potpore protivničkoj opciji uzvraćaju – neka podupre tko koga hoće! U ovom krugu su uvjereni da eventualna šira podrška Plenkovićevim protivnicima ne može anulirati podršku koju su aktualnom šefu stranke već pružili šefovi većine županijskih organizacija HDZ-a. Uz to, rezoniraju i kako eventualna Tolušićeva podrška ne mora biti pozitivna za Miru Kovača i njegov tim, s obzirom na to da je riječ o bivšem ministru koji je iz Vlade otišao pod pritiskom afera vezanih uz njegovu imovinsku karticu.

Na širenje podrške tom taboru negativno bi mogle utjecati i teške riječi koje su u ponedjeljak razmijenili ključni Plenkovićevi i Kovačevi ljudi, s obzirom na nepodijeljeni stav da javna prepucavanja štete HDZ-u u cjelini. Iako optužbe s Plenkovićeve strane nisu bile ništa blaže od onih koje su oni uputili njemu, šef stranke već je na svoju stranu privukao sve koje je mogao privući, dok se Kovačev tim tek trudi privoljeti viđenije HDZ-ovce da ih javno podrže. Da bi u HDZ-u trebalo smiriti strasti poručio je jučer i Plenkovićev kandidat za potpredsjednika Branko Bačić.

– Treba smiriti takve napetosti, predstaviti se s programom. Mislim da nema potrebe za takvim nastupanjem, osim što stvarate lošu sliku o HDZ-u u javnosti. Moramo voditi računa o parlamentarnim izborima. Meni su važni izbori u HDZ-u, ali stranci su još važniji izbori koji slijede nakon toga – upozorio je Bačić u programu televizije N1. Poručio je da ne želi otvarati nepotrebne fronte sa svojim “stranačkim prijateljima”, jer vodi računa da će stranka nakon unutarstranačkih izbora morati i na parlamentarne izbore.

– Što je manje pukotina između nas, lakše ih je kasnije prevladati – kazao je Bačić. Takvo mišljenje jučer se moglo čuti i među onima koji smatraju da Plenković treba otići s čela HDZ-a jer stranku vodi u krivom smjeru, no veliko je pitanje je li duha puštenog iz boce sada moguće u nju vratiti.

Da će obračune unutar HDZ-a obilato koristiti oporba potvrdio je jučerašnji nastup Nikole Grmoje, političkog tajnika Mosta, koji se uključio u tumačenje tko je u HDZ-u svojedobno zagovarao koaliciju s HNS-om. Grmoja tvrdi da je u dogovaranju koalicije ključan bio Milijan Brkić.

– Sada se svi odmiču od HNS-a, a prije desetak dana su svi oni glasali za tu koaliciju kada je bio opoziv Blaženke Divjak. Ni Miro Kovač, ni Milijan Brkić, ni Davor Ivo Stier nisu glasali za raskid koalicije nego za ostanak Divjak u Vladi, tako da mi je smiješna ta prepirka – komentirao je Grmoja na konferenciji za novinare.

Na oštar početak pretkampanje za unutarstranačke izbore osvrnuo se i Andrej Plenković, i to na obilježavanju obljetnice osnutka HDZ-a Dubrava.

– Uoči unutarstranačkih izbora važno je poslati poruku da u HDZ-u ima mjesta za sve, da smo demokratska stranka u kojoj svi koji imaju ambicija i žele pridonijeti HDZ-u to mogu i trebaju učiniti. Pozivam sve, pa i protukandidate, da to učinimo tako da od ovih izbora HDZ ima koristi – da se nadmećemo idejama koje su dobre i za HDZ i za Hrvatsku. Nadam se da će svi iskazati političku kulturu i zrelost kako bi HDZ dobio plus u javnosti. Stoga još jednom pozivam sve kolege da ispunimo svoj cilj – da iz unutarstranačkih izbora iziđemo još snažniji, spremni za pobjedu na parlamentarnim izborima i za novi mandat – poručio je Plenković.

Njegove su riječi prenesene na službenoj internetskoj stranici stranke, koja se, po izbornim pravilima koja su utvrdila središnja stranačka tijela, u unutarstranačkoj kampanji ne smije koristiti za promociju bilo kojeg od kandidata. No, kako oni koji su najavili kandidature još nisu i službeno kandidati za stranačke funkcije (za formalnu kandidaturu trebaju prikupiti potpise), s HDZ-ova weba uredno se i dalje čitaju poruke aktualnog predsjednika stranke, ne i drugih koji su se već uključili ili se namjeravaju uključiti u utrku za čelnu stranačku funkciju.

I Vinko Begić u pohodu na funkciju

A uz Plenkovićevu i Kovačevu kandidaturu, pohod na tu funkciju u ponedjeljak navečer u stranačkoj središnjici najavio je i Vinko Begić, jedan od osnivača HDZ-a u Bosanskoj Posavini. Begić je prije javno kritizirao politiku predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i njegov “pakt” s Miloradom Dodikom, pa je i ta kandidatura vjerojatno usmjerena na odnose u toj stranci.

Uz unutarstranačka previranja, stranka se jučer morala baviti i pitanjima vezanim uz održavanje saborske većine nakon što je zagrebački HDZ glasao protiv GUP-a gradonačelnika Milana Bandića. U vrhu stranke jučer su, međutim, tvrdili da nema opasnosti za parlamentarnu većinu, a najavljuju da će s koalicijskim partnerima o svemu razgovarati na sastanku početkom idućeg tjedna.

Da ne bi trebalo doći do pucanja suradnje s HDZ-om tvrdi i šef Bandićeva kluba zastupnika Kažimir Varda, koji ističe kako je bitno da se realiziraju zajednički projekti.

