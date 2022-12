Skočile cijene tovljenih svinja: 'U idućoj godini nije za očekivati pojeftinjenje

Cjena mesa porasla je zbog poskupljenja stočne hrane i energenata. Iz godine u godinu, svinjokolja je po selima sve manje. Mnogi su i odustali od uzgoja svinja, pa je na manjim obiteljskim gospodarstvima sve teže pronaći tovljenika za prodaju. Na farmi na kojoj se na godinu uzgajalo i do 400 svinja, danas su samo tri. I nisu za prodaju. - Danas su svinje vrlo skupe, kreću se od 17, 18 kuna po kilogramu kada hoćete na obiteljskom gospodarstvu kupiti. Cijene su porasle znatno u odnosu na prošlu godinu - kazao je Ernest Nad iz Vladislavaca za HRT.

- Svinja i košta i vrijedi taj novac. Sad, naša kupovna moć je nešto sasvim drugo, je li je u stanju to svarit i prebrodit, da može to kupiti, to je sad ponaosob, na svakom tko može ili ne može kupiti - objasnio je Mirko Kolić u Budrovcima.

Nerijetko se meso za suhomesnate delicije kupuje u mesnici, jer sve se rjeđe kupci odlučuju za žive svinje. Mnogo je posla, a malo onih koji mogu pomoći. - Traži se mljeveno, lopatice se najviše prodaje, traži se carsko, jako puno se traži. Puno toga. Suše se šunke . govori prodavačica Jadranka Tokić.

Cijena žive svinje 25-30% viša nego lani

- Sada imamo situaciju da je cijena živih svinja otišla negdje 25 - 30% više u odnosu na prošlu godinu, a znamo koliko su energenti otišli, gorivo, plin, struja. Neke su žitarice otišle 100% - objasnio je Goran Jančo, predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije. - Sasvim je sigurno da u idućoj godini nije za očekivati jeftinu svinjetinu i sasvim sigurno, svinjsko meso u nekakvom sljedećem razdoblju neće imati niske cijene - rekao je dr. Dragan Solić iz Hrvatske agencije za hranu i poljoprivredu.

Poskupjeli su i suhomesnati proizvodi, no tu neće biti kraj. - Svinju od 180 kg prošle godine ste imali za nekih 13, 14 kuna, a danas za 17, 18 kuna žive vage. Poskupljenje bi trebalo biti možda i veće, međutim moramo se prilagoditi, u konačnici, tko će te proizvode kupovati, zaključuje Goran Jančo.