Skandal u Predsjedništvu BiH: Komšić otpustio savjetnika zbog druženja s odbjeglom sutkinjom u Hrvatskoj

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić bio je prisiljen otpustiti svog savjetnika i bivšeg pjevača Muhameda Fazlagića nakon što se on na društvenoj mreži pohvalio kako se u Hrvatskoj sastao s Lejlom Fazlagić Pašić, bivšom sutkinjom koja je pobjegla iz BiH a osumnjičena je za zloporabu službenog položaja i ovlasti.

Bivša sutkinja općinskog suda u Sarajevu Fazlagić Pašić u bijegu je već osam godina i skriva se u Hrvatskoj, a osumnjičena je da je svoj položaj iskoristila kako bi protuzakonito preknjižavala nekretnine u Sarajevu koje su bile u vlasništvu mrtvih osoba. Komšićev savjetnik Muhamed Fazlagić, koji je s odbjeglom sutkinjom u srodstvu, sastao se s njom sastao negdje na obali Jadrana a na Instagramu je to dokumentirao fotografijom uz poruku "Krv nije voda. Ne zaboravljamo djetinjstvo niti ruke koje su nas odgojile".

Nakon što su to prenijeli lokalni mediji, Komšić je ekspresno reagirao i otpustio svog savjetnika. Fazlagić se potom pravdao porukom kako je iz ovog slučaja "puno naučio". "To što je Lejla Fazlagić moja prva rođakinja nije nikakvo opravdanje za moj nepromišljen potez. Moja greška nema nikakve veze s uredom člana Predsjedništva Željka Komšića. Moja greška je isključivo moja greška te sam stoga, iz moralnih razloga, odlučio podnijeti ostavku i zatražiti od gospodina Komšića da me razriješi", napisao je.

Muhamed Fazlagić postao je poznat nakon što je predstavljao BiH na Eurosongu 1993. godine s pjesmom "Sva bol svijeta". Naknadno se polički aktivirao te je svojevrsnim pučem preuzeo malenu Građansku stranku (GS) lijeve orijentacije koja je bila koalicijski partner SDP-a BiH. Postavši predsjednikom GS-a, Fazlagić je tu stranku odmaknuo od SDP-a i pretvorio u satelita Komšićeve Demokratske fronte (DF) a sadašnji član Predsjedništva BiH bivšeg je pjevača zbog toga nagradio savjetničkom pozicijom.

