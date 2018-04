Sin i otac zajedno će biti u Remetincu, no neće se moći vidjeti

Nakon Davida Komšića (21), u Remetincu je završio i njegov otac Ivo (48). I dok je sin u zagrebačkom zatvoru na kraju grada malo više od godinu dana, stariji Komšić u njega je dospio u četvrtak navečer. Pritvoren je jer ga se sumnjiči da je 10. travnja u 13.45 s kumom Vjekoslavom Komšićem (52) i Zoranom Petrovićem (42) prijetio T. A. (33), vlasniku kafića u Ulici kneza Višeslava.

Stariji Komšić u Remetincu se, za razliku od sina, vjerojatno neće dugo zadržati jer mu je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. To znači da će unutra biti dok se ne ispitaju predloženi svjedoci, a predloženo je ispitivanje dvaju svjedoka. No boravak iza rešetaka mogao bi mu se neznatno produljiti ako se tužiteljstvo bude žalilo jer sud nije prihvatio njegov zahtjev da se Komšićima i Petroviću istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ako se tužiteljstvo bude žalilo, o žalbi će odlučivati izvanraspravno vijeće, a u tom slučaju svjedoci neće moći biti ispitani dok rješenje o provođenju istrage ne bude pravomoćno.

Iako će istovremeno boraviti u istom zatvoru, sigurno je da se otac i sin Komšić neće sresti jer to onemogućuje zatvorski kućni red prema kojem su pritvorenici odvojeni od osuđenika. David Komšić je osuđenik jer je nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora, dok je njegov otac osumnjičenik.

Što se tiče prijetnje zbog koje su oba Komšića i Petrović završili u Remetincu, sumnjiče ih da su ubojstvom zaprijetili T. A. (33). Sve je počelo kada je Vjekoslava Komšića nazvala prijateljica njegove poznanice, koja je od njega tražila pomoć. Rekla mu je da su je uputili na njega jer on zna svakoga u gradu, a njoj je trebala pomoć oko parnice koju vodi s ocem T. A. Prema njezinim riječima, sve se to odvijalo sporo pa je htjela vidjeti može li se što napraviti da se stvar ubrza. Vjekoslav Komšić uputio ju je na jednog odvjetnika kojeg poznaje, no nije poznato je li ona odvjetnika i nazvala. No poznato je da je nakon nekog vremena ponovo zvala Vjekoslava Komšića i požalila mu se da problem i dalje nije riješila.

A onda je on s Ivom Komšićem i Petrovićem 10. travnja u 13.45 ušetao u kafić u Ulici kneza Višeslava gdje je tražio oca T. A. Kada ga nije našao, zaprijetio je T. A. ubojstvom, dok su Ivo Komšić i Petrović stajali i sve to slušali.

U kafiću jučer nisu bili previše voljni za razgovor na tu temu.

– Znam o čemu govorite i mogu potvrditi da je on (Ivo Komšić, op. a.) u utorak stvarno bio u kafiću, ali ne bih želio komentirati ništa drugo. Gazdi ću prenijeti poruku da vam se javi ako bude želio govoriti o svemu tome, ali čisto sumnjam da će biti zainteresiran – kazao je jučer konobar u spomenutom kafiću.

Isti dan kada je u kafiću, kako ga sumnjiče, prijetio T. A., Ivo Komšić uočen je i kako se vrzma oko zgrade suda gledajući registracije vozila. Zbog njegova sumnjivog ponašanja pozvani su i pirotehničari, a on je bio na obavijesnom razgovoru u policiji. No kako je utvrđeno da u njegovu ponašanju nema elemenata kaznenog djela, pušten je da bi dan kasnije ipak bio uhićen i pritvoren. On je inače, kao i Vjekoslav Komšić, ranije prijavljivan prekršajno, i to zbog prometa te povrede Zakona o autorskom pravu i Zakona o mirovinskom osiguranju.