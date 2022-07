Šimpraga o svom predstojniku koji je pijan autom teško ozlijedio dječaka: Nema opravdanja!

Dalibor Šemper (45), predstojnik Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, nakon što je noć proveo u policijskim prostorijama na triježnjenju, ispitan je u nedjelju u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu zbog kaznenih djela izazivanja prometne nesreće te nepružanja pomoći. Sutkinja istrage Županijskog suda u Karlovcu Elma Kaleb Mamić potvrdila je Hini da je prihvatila prijedlog odvjetništva i odredila jednomjesečni istražni zatvor osumnjičenom zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Šemper je u petak u večernjim satima, pod utjecajem alkohola (u krvi mu je izmjereno 0,94 promila), vozeći Suzuki sletio s ceste u Štikadi pokraj Gračaca i udario u 10-godišnjaka koji se izvan ceste u blizini svoje kuće igrao sa sestrom i sestričnom. Dječak je zadobio teške ozljede, a Šemper se automobilom udaljio s mjesta nesreće, no u bijegu su ga spriječili slučajni prolaznici i svjedoci nesreće. Pratili su ga automobilom i uspjeli zaustaviti nekoliko kilometara od mjesta nesreće.

Potvrdili su medijima kako je Šemper prije nesreće vrludao na cesti i nije reagirao na njihova upozorenja. Ozlijeđeni dječak je zbog težine ozljeda prebačen iz Opće bolnice Gospić u KBC Zagreb gdje je u subotu operiran i stanje mu je stabilno. Otac je za 24 sata rekao da je dječak zadobio višestruke prijelome ruke i obje noge.

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga, čiji ured vodi Šemper, najavila je da će pokrenuti postupak za njegovo razrješenje.

– Čim smo saznali te informacije, kontaktirali smo dječakovu obitelj kako bismo izrazili žaljenje jer za ovaj nedopustiv čin nema nikakvog opravdanja. Najvažnije je u ovom trenutku da je dječakovo stanje stabilno i želimo mu brz oporavak – rekla je Šimpraga.

Dalibor Šemper, koji funkciju predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade obavlja od 2020., do ove nesreće nije bio poznat javnosti. Odrastao je u Sesvetama, završio pravni fakultet te se 2008. zaposlio na Visokom prekršajnom sudu. Godinu dana poslije ulazi u politiku na poziciji tajnika Ureda Koordinacije za unutarnju politiku te napreduje do pozicije ravnatelja, a 2016. ravnatelj je Ureda Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, dok od 2018. do 2020. radi kao savjetnik za informacijsku sigurnost u Glavnom tajništvu Vlade. Iako je predstojnik Ureda Anje Šimprage (SDSS), nema veze s tom strankom, nego je riječ o profesionalnom kadru, rekao je medijima Milorad Pupovac.

– Ne, on nema nikakve veze sa SNV-om i srpskom zajednicom. Dugo radi u Vladi i dugo je na pozicijama kao iznimno profesionalan čovjek – rekao je Pupovac. Na društvenim mrežama Šemper je najviše objava posvećivao akcijama za zaštitu životinja, a vidi se i da je ljubitelj joge.

