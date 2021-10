Selak Raspudić žustra u Otvorenom: Gospodine Boriću, ajde jedna lijepa riječ za ćaću

Predstavnici saborskih klubova zastupnika u večerašnjem Otvorenom komentirali su aktualni rejting stranaka.

Osvrćući se na rezultate HRejtinga Arsen Bauk, potpredsjednik kluba zastupnika SDP-a, kazao je da HDZ zbog afere Fimi media već izgubio jedne izbore, 2011. godine.

- To im je tada stiglo na naplatu i stići će im eventualno ako bi se dogodilo, a to se događalo kroz ove godine, da neko ponašanje podsjeti na te slavne dane Ive Sanadera, rekao je Bauk, pa dodao i da su sukobi unutar SDP-a toj stranci već došli na naplatu, ali i da će se vratiti na rejting između 20 i 25 posto.

- Činjenica je da HDZ redovno, kada funkcionira na doktrini održivog klijentelizma i održivog nacionalizma, tada ima najviši rejting. Kada odu previše desno izazovu otpore ili kada se dogodi nešto ovako. To je jedna politika koju treba prepoznati. Ono što je bitno je da to prepoznaje 70 posto birača. Kada bi se ovi rezultati pretočili u parlamentarne izbore, HDZ bi bio vrlo konstruktivna oporba - komentirao je Bauk.

Josip Borić, potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, rekao je da oporba stvara cirkuse, bavi se samom sobom i dosjetkama, te da to nude kao rješenja hrvatskim građanima.

- Oni neka se bave dosjetkama, ono što je na nama, nosimo mi. Andrej Plenković je najdominantniji političar, ima najveću odgovornost na sebi i njegov rad tijekom svakog dana i tijekom čitavog vremena kao premijera mora dati rezultate. Nismo imali potporu oporbe u ovom mandatu. Osim na početku, sve se svelo da se oni bave HDZ-om. Na kraju je to završilo u četvrtak navečer. Ja sam to nazvao festivalom otetog Poslovnika. Mediji su to nazvali ujedinjenjem oporbe. To je trajalo do jučer kada se nisu pojavili svi. Sve što se događa među njima su njihovi problemi - rekao je Borić.

- Kolega Borić je baš lijepo govorio o Plenkoviću koji ga se odrekao i rekao da ga ne zanima što je bilo prije 2015., a upravo je gospodin Borić u vrijeme Ive Sanadera doživio politički vrh - rekla je Marija Selak-Raspudić, predstavnica Kluba zastupnika Mosta, pa se referirala i na rezultate ankete.

- Anketa nas uvjerava da sada kad je došla presuda je porastao rejting HDZ-u. Da je vjerovati toj agenciji, Bernardić bi bio premijer. Gospodine Boriću, budite suptilniji i pričekajte bar mjesec dana kada prodajete ovakve ankete - kazala je.

- Niti kradem, niti imam koristi od takvih riječi koje izgovara gospođa Raspudić, rekao je Borić. Poručio je da korupcija ima svoje ime i prezime.

- Zaista žalosti da ti kolegica s druge strane govori da si kriminalac, lopov, ne znam što si sve već, a nemaš ništa iza sebe. Zaista ništa. Da vas pokušavaju degradirati, etiketirati, i da im je to jedini posao, praktički, rekao je Borić.

- Imate presudu za korupciju. Ajde jedna lijepa riječ za ćaću, gospodine Boriću - replicirala je Selak Raspudić.

- Nismo dio ujedinjene oporbe niti ćemo ikada biti jer nismo sudjelovali u tom performansu. Što se tiče anketa, ja sam izvadio rezultate izbora. 150 tisuća manje je Andrej Plenković osvojio od svog prethodnika. Međutim, tu je podbacio SDP pa D'Hondtova metoda nagradi HDZ - rekao je Hrvoje Zekanović, predsjednik Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, pa podsjetio na ankete uoči europskih izbora koje su im davale šanse oko 2 posto, a osvojili su 8 posto. Istaknuo je da je za Suvereniste najvažnija tema promjena valute.

- Mi ne volimo komentirati ankete pa čak niti sada kada smo prema njima druga stranka - rekao je Gordan Bosanac, predstavnik stranke Možemo!, pa dodao da se ne slaže da se nisu snašli u Zagrebu i rekao da pokreću zaokret u gospodarenju otpadom.

- Ili znaš voditi ili ne znaš - rekao je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, komentirajući Tomaševićevo vođenje Zagrebom.

- Kolega Tomašević tek sad vidi neke stvari. Ja njega simpatiziram, ali ne snalazi se, ja to otvoreno kažem. Ne slažem se s kolegom Arsenom da SDP dobro stoji. Most pada jer vašeg lidera nema nigdje. Isto kao što još uvijek Tomislav Tomašević ima još jedan dobar kredit građana, samo što kažem što ne vidim da je on pokazao kako će riješiti sustav gospodarenja otpadom - dodao je Hrebak.

Komentirajući pad rejtinga Mosta, Selak Raspudić je navela da rezultati ove ankete dolaze baš u vrijeme kada je njihova stranka inicirala pobunu protiv imenovanja novog ravnatelja HRT-a, a upravo je na HRT-u objavljena posljednja anketa. - Neka birači sami zaključe iz toga - kazala je.

- Možda biračima ne paše da se Grmoja grli s Uršom Raukar - nadovezao se Zekanović.

- Postoji velika razlika između vašeg pristupa politici i našega. Vas zanima koliko ćete birača pridobiti, a mene što je istina, što ne. Stavili smo nacionalne interese ispred naših partikularnih, ispred rejtinga i ostalog. I opet bi - rekla je Selak Raspudić.

Hrebak je kritizirao svađalački ton svojih kolega te naveo kako je njegova stranka racionalno pružala podršku vladajućima.

- Kad ti je jednom dobar SDP, drugi put HDZ mi to u Dalmaciji zovemo šete bandijere - rekao je Zekanović komentirajući izjavu Hrebaka.