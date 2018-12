Sekulić: Svima u Vladi želim miran Božić, neka slave kad naše obitelji ne mogu

Koordinator stožera za obranu rafinerije Sisak Predrag Sekulić komentirao je odluku Ine da ipak zatvori rafineriju Sisak.

- Treći Božić zaredom radnici tuguju umjesto da slave. Ovaj put je jasno da se rafinerija gasi, a sve najave iz Vlade da to neće dopustiti su pale u vodu. Ovo je čista izdaja nacionalnih interesa u koje se toliko zaklinju. Hrvatska će ostati bez prerade nafte, naša nafta će ići u inozemstvo, MOL će je prerađivati i ostvarivati profit. Želio bi posjetiti Vladu da nema radnika u rafineriji koji se nije borio ili izgubio nekoga svoga u Domovinskom ratu. A sada nismo Vladi ni na kraj pameti - rekao je Sekulić za 24 sata.

Najavama Ine da će u Sisku biti industrijski centar, te da 550 sadašnjih radnika neće dobiti otkaz, Sekulić ne vjeruje. Kaže i da se na sastanku uprave reklo da može opstati 40-50 posto radnih mjesta i to ako se realiziraju nove investicije.

- Nitko ne zna kakav bi to industrijski centar bio i što bi to značilo. Najavljivali su i da ćemo postati postrojenje za preradu biodizela, pa je to palo u vodu. Manje od 100 ljudi će ostati ovdje. Neće biti velikog otpuštanja u jednom valu, ali će ona ići sukcesivno. Sada nema nigdje onih koji su nam obećavali pred izbore da neće dopustiti gašenje rafinerije - objašnjava Sekulić.

Ininu najavu da će modernizirati rafineriju u Rijeci i tako kompenzirati zatvaranje Siska, smatra neistinitom i da bi to trebalo poslužiti samo kao opravdanje.

- Pa već godinama slušamo da će Mađari modernizirati Rijeku, a to se nije dogodilo. I sada najavljuju modernizaciju sljedeće godine "ako se ispune uvjeti". Od toga neće biti ništa. Već je kasno. Te priče su lažne. Mi smo izdani ovdje, ovo je ponovno čista dominacija Mađarske države nad Hrvatskom. Svima u Vladi želim miran Božić, neka slave kad naše obitelji ne mogu. Mi smo ostali sami i ostavljeni od onih koji bi nas trebali zaštiti - zaključuje emocionalno Sekulić.

