Šefica MMF-a ima crne prognoze: Ova godina će biti teža od prošle. Pola će EU biti u recesiji

Ova godina bit će teža od prošle, a trećina će svijeta pasti u recesiju, rekla je liderica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva. Gospodarstva Sjedinjenih Država, Europske unije i Kine zabilježit će pad ekonomske aktivnosti što će pridonijeti usporavanju globalnog rasta.

– Očekujemo da će trećina svjetske ekonomije biti u recesiji. Čak i u onim zemljama koje neće pasti u nju, stotine milijuni ljudi osjećat će se kao da su u recesiji – rekla je Georgieva na samom početku 2023. godine. Prošle je godine ukupna svjetska ekonomija rasla 3,2%, a ove bi taj rast mogao iznositi nešto manje, 2,7%, prema MMF-u. U 2021. svjetska je ekonomija rasla 5,8%, i to nakon što je u pandemijskoj 2020. zabilježila jednu od rijetkih godina u kojoj je nazadovala, čak 3,3%.

Stroge mjere Pekinga

Posljednjih se mjeseci uglavnom govori koliko će usporavanje kineske ekonomije snažno utjecati na blijede pokazatelje svjetskog rasta. Vlasti su tijekom protekle godine u toj zemlji uvele stroge mjere za suzbijanje širenja koronavirusa što je na kraju rezultiralo i prosvjedima u zemlji. Nakon toga su mnoge od mjera ukinute što pak je zauzvrat rezultiralo povećanjem broja slučajeva obolijevanja. Iako je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom vikenda rekao da očekuje da podaci pokažu da je njegova zemlja u 2022. rasla 4,4%, što je snažnije nego se prije očekivalo, taj je rast ipak dvostruko niži od onog kojeg je Kina zabilježila godinu prije.

– Prvi put u 40 godina kineski rast 2022. mogao bi biti na razini globalnog rasta ili čak ispod njega. Prije koronavirusa, Kina je sama pridonijela 34, 35 ili 40% globalnom rastu, što se sada više ne događa – rekla je Georgieva koja upozorava da je ovaj period posebno stresan za azijske ekonomije.

– Kada razgovaram s azijskim liderima, svi započinju ovim pitanjem: “Što će biti s Kinom? Hoće li se Kina vratiti na više razine rasta?” – dodala je šefica MMF-a. Vjeruje da će sljedećih nekoliko mjeseci biti teško za drugo najveće gospodarstvo na svijetu, ali i da će prema kraju godine Peking bilježiti više stope rasta. No, teški mjeseci slijede i za Stari kontinent te SAD. I dok su Amerikanci većinom nezadovoljni kako predsjednik Joe Biden upravlja tamošnjom ekonomijom, MMF predviđa da bi ta zemlja ipak mogla izbjeći recesiju. To se ne može reći za Europu.

– Pola će Europske unije biti u recesiji – rekla je Georgieva. Njemački ekonomski instituti posljednjih su tjedana zaključili da će gospodarstvo u njihovoj zemlji pasti u vrlo blagu recesiju ili će je izbjeći. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić pak predviđa da će hrvatsko gospodarstvo ove godine rasti, i to 1,4%, dok je prošle godine ekonomija uzletjela za 6,3%, prema predviđanju HNB-a. Na europsku i američku ekonomiju presudno je utjecala politika europske (ECB) i američke središnje banke (FED) koje su podigle kamatne stope kako bi se borile protiv inflacije. Opći porast cijena posljednjih je mjeseci i godina jedan od najvećih problema za građane bogatih zemalja te su monetarne vlasti reagirale, po nekima i prekasno. No, to ima svoje jasne posljedice.

Više kamate – recesija

– Povijesno, kada imate visoku inflaciju, i FED podiže kamatne stope kako bi je smanjio, rezultat je pad gospodarstva ili recesija. To se neminovno događa – klasični scenarij pretjeranog zagrijavanja gospodarstva koji vodi recesiji. Vidjeli smo već tu priču, kada raste inflacije, FED podiže kamatne stope te se ekonomija na kraju popušta pod težinom visokih kamatnih stopa – rekao je američkom portalu CNBC glavni ekonomist tvrtke Moody’s Analytics Mark Zandi. U Hrvatskoj je inflacija vrlo visoka, i na godišnjoj bi razini mogla iznositi 10,6% za 2022., a ove godine će usporiti na još uvijek visokih 7,5%, prema Borisu Vujčiću.

