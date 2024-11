Lažne hrvatske putovnice prodavali srpskim kriminalcima, dosad ih osuđeno jedanaest

Kada je nedavno u Španjolskoj s lažnom hrvatskom putovnicom uhićen Milovan Zdravković (45), kum Radoja Zvicera, šefa kavačkog klana te nakon toga izručen Hrvatskoj - gdje je nakon dovršetka postupka za krivotvorenje putovnice, ponovo uhićen i sada čeka izručenje Srbiji - Davor Božinović ministar unutarnjih poslova, kazao je da je to uhićenje rezultat rada - hrvatske policije.

Konkretnije, ministar Božinović istaknuo je da je posljednjih godina hrvatska policija razotkrila nekoliko kriminalnih skupina, čiji je glavni posao bila - preprodaja hrvatskih putovnica i dokumenata svim viđenijim kriminalnim grupacijama u regiji. Takvu putovnicu imao je i Zdravković, glasila je na ime Nevena Ajdinovića, što je stvarni identitet hrvatskog državljanina, na koji je Zdravković samo trebao"prilijepiti" svoju fotografiju. S obzirom na to da se tako zapravo dobije originalna putovnica, s pravim identitetom, "posao" je kriminalnim skupinama koje su se time bavile - procvjetao.

Jedna od takvih skupina bila je i ona koja je predvođena Nusretom Seferovićem uhićena u studenom 2019., a nakon uhićenja pod istragom se našlo ukupno 18 osoba koje su se sumnjičile da su za najmanje 42 osobe, među kojima je bilo dosta pripadnika regionalnog krim miljea, nabavili i prodali lažne hrvatske putovnice, "zaradivši" pri tome oko 1,5 milijuna kuna. Seferovićeva skupina je optužena godinu dana nakon uhićenja, a jučer je na optuženičku klupi zagrebačkog Županijskog suda sjelo samo njih sedmero. Razlog? Preostalih 11 optuženika, neki odavno, neki nedavno, su priznali krivnju, nagodili se s USKOK-om te su po tim nagodbama osuđeni, a oduzeto im je i više od 200.000 kuna, koje su "zaradili na prodaji hrvatskih putovnica pripadnicima raznih srbijansko-crnogorskih kriminalnih klanova.

Na optuženičkoj klupi su ostali Seferović, Ajša Beriša, Željko Kovačević, Senka Staroveški, Ivanka Bojničić, Dubravka Nikolić i Marina Vasić. No možda svi neće ostati na optuženičkoj klupi, jer ih četvero: Seferović, Ajša Beriša Senka Staroveški i Marina Vasić još pregovaraju s USKOK-om oko priznanja krivnje i nagodbi. Možda se toj četvorki pridruži još netko, pa je sutkinja Saša Lui, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, odgodila raspravu dok se ne vidi koliko će se i koji optuženici na koncu nagoditi s USKOK-om. No sutkinja Lui istovremeno je upozorila optuženike da ti pregovori ne mogu trajati beskonačno.

- Rasprave neće odgađati unedogled zbog toga jer USKOK i optuženici pregovaraju o nagodbama. Kada uđemo u raspravu, nema više nikakvih dogovora i pregovora, pa se nadam da su svi optuženici toga svjesni - kazala je sutkinja Lui.

S obzirom na to da je Seferovića USKOK označio kao mozak cijele te operacije, njegova eventualna nagodba s USKOK-om, ne bi baš u povoljan položaj stavila one optuženike koji o nagodbi do sada nisu razmišljali. Jer priznanje krivnje znači da optuženik priznaje sve onako kako mu se optužnicom stavlja na teret. Ako Seferović sklopi nagodbu s USKOK-om, to će značiti da će biti osuđen, i postupak će u tom slučaju za njega biti okončan. Među optuženicama koje trenutačno sjede na optuženičkoj klupi neke su bile i zaposlene u MUP-u. Jedna od njih je Senka Staroveški, bivša glasnogovornica PU karlovačke, koja isto pregovara s USKOK-om oko nagodbe. Njezine bivše kolegice Ivanka Bojničić i Dubravka Nikolić za sada se nisu odlučile na taj potez.

USKOK je optužnicu protiv Seferovića i ostalih podigao u studenom 2020., prvih osam nagodbi sklopljeno je u ožujku 2021., a optužnica je postala pravomoćna u studenom 2021. No početak suđenja kočio je status jednog od optuženika koji je bio na izdržavanju kazne u Italiji, a nakon što je kaznu izdržao i on je nedavno priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Prema optužnici, Seferović se tereti da je organizirao kriminalnu skupinu u koju je uključio i neke policajce, koji su mu iz informacijskog sustava MUP-a vadili podatke o osobama koje imaju hrvatsko državljanstvo no iz nekog razloga nisu izvadili hrvatske dokumente iako su na njih imali pravo. Seferović se tereti da je angažirao pojedine policajce za provjeru i dostavu podataka preko posrednika. Kada bi dobio tražene podatke, sve što je trebalo bilo je da osoba koja želi hrvatsku putovnicu da svoju fotografiju i 3500 eura. Za taj se novac osim putovnice, mogla dobiti i osobna iskaznica, a ponekad čak i vozačka dozvola. Potom bi se fotografija umetnula u dokumente, a imatelj je neometano mogao putovati gdje je htio. Neki su po takve dokumente dolazili sami, a za neke su to rješavali posrednici i policajci koje se Seferović angažirao.

Seferovića skupina na ovakav način je pribavila putovnicu brojnim poznatim licima kriminalne scene u Srbiji i Crnoj Gori, pa ju je dobio i Igor Dedović, jedan od čelnih ljudi tzv. škaljarskog klana, koji je u siječnju 2020. sa sa Stevanom Stamatovićem likvidiran u Ateni. Ubijeni su nastavku rata koji već godinama bijesni između dviju frakcija nekada istog crnogorskog mafijaškog klana iz Kotora, koji se 014. podijelio na dvije frakcije - Škaljare i Kavčane. Dvije godine prije no što je ubijen, Dedović se pobrinuo da si pribavi krivotvorene hrvatske dokumente, odnosno putovnicu i osobnu iskaznicu koje su glasile na ime Dušana Stanića. Dobio ih je u listopadu 2018., putovnicu je imao kod sebe kada je ubijen, a na početku teksta spomenuti Zdravković, sada se sumnjiči da je bio umiješan u Dedovićevu likvidaciju. I njegova lažna hrvatska putovnica došla je preko Seferovićeve skupine.

