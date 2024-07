Šef Traume dao ostavku: Važnija mi je čast od funkcije

Prof. Dinko Vidović više nije predstojnik Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Dao je ostavku, koju je ravnatelj KBC-a prof. Davor Vagić prihvatio, nakon nalaza Povjerenstva za unutarnji nadzor i kontrolu te Povjerenika za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika.

– Odlučio sam dati ostavku jer mi je važnija vlastita čast nego položaj – kratko nam je prokomentirao prof. Vidović jučer telefonom, kad smo ga zatekli na jednom međunarodnom tečaju. Vršitelj dužnosti predstojnika Klinike u Draškovićevoj bit će imenovan početkom sljedećeg tjedna. Liječnici iz Traume pretpostavljaju da za to mjesto ima nekoliko kandidata, a kao najizglednijeg izdvajaju doc. Slavena Babića, dojučerašnjeg Vidovićeva zamjenika i pročelnika Zavoda za opću traumatologiju i prijelome zdjelica.

– lzvanredni unutarnji nadzor nad radom Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, koji je pokrenut 27. svibnja 2024., donio je zaključke i preporuke za daljnji nesmetani rad Klinike. Unutarnji nadzor utvrdio je narušene odnose i komunikaciju između pojedinih liječnika i predstojnika Klinike – naveo je ravnatelj Vagić. Također, završen je postupak u povodu prijava za mobing koji je sedamnaest liječnika podnijelo bolničkoj povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika na radnom mjestu. Razgovori po pitanju mobinga potrajali su jer je dio zaposlenika tijekom lipnja bio na starom godišnjem odmoru.

– Zapisnik o provedenom postupku rješavanja pritužbe za zaštitu dostojanstva tajan je temeljem stavka 10. članka 134. Zakona o radu, kojim je propisano da svi podaci utvrđeni u postupku zaštite radnika moraju ostati tajni – dodaje ravnatelj.

Podsjetimo, sredinom lipnja u javnost su izbili detalji o problemima u Klinici za truaumatologiju i lošoj komunikaciji između doktora i njihova šefa, koja je do tih problema dovela. Pokazalo se da je 17 ortopeda/traumatologa 5. lipnja podnijelo prijavu bolničkom Povjerenstvu za unutarnji nadzor, u kojoj tvrde da je Trauma kadrovski devastirana i loše organizirana. U posljednje dvije godine, navodi se u prijavi, Kliniku su napustila tri pročelnika i tri iskusna traumatologa, a novih liječnika nema. Zbog opisanog deficita u kadrovima, ali prvenstveno zbog propusta da se razdvoje kontrolne i hitne ambulante, gužve u čekaonicama su povećane", stoji u prijavi. Na teret predstojniku stavlja se i to što u dane kada je priljev pacijenata najmanji, subotama, za dežurstvo određuje pet osoba, "što osim nepotrebnog troška predstavlja javno kažnjavanje i ismijavanje uvijek istih kolega koji se drznuli tražiti prava koja im pripadaju po kolektivnom ugovoru".

Edukacija o komunikaciji

U prijavama se progovara o "sustavnom omalovažavanju i kontinuiranom mobingu unatrag tri godine", atmosferi straha i posljedično izostanku motivacije zaposlenih. "Obraćam se sa zamolbom da se zaštiti moje dostojanstvo, pravo na rad u okruženju bez zlostavljanja nadređenog te slobodu izražavanja. Također, predlažem da se utvrdi odgovornost i protiv tako utvrđenih osoba pokrenu postupci koji su zakonom predviđeni kako se ne bi mladim kolegama, a naročito ženama i trudnicama, događalo da prolaze kroz takva poniženja", stoji u jednom od očitovanja.

Iako dojučerašnjem predstojniku zamjeraju njegov odnos prema kolegama, liječnici koji su ga prijavili ni u jednom trenutku ne osporavaju mu stručnost, pojedini su to u razgovoru i naglasili. Baš uoči ove afere, početkom lipnja, na znanstvenoj konferenciji World Surgery Tour Festival u Kölnu Vidović je osvojio prvo mjesto na natjecanju "My Most Challenging Case", u organizaciji švicarske fondacije AO i WST, u konkurenciji 61 ortopeda i traumatologa iz cijeloga svijeta. Prikazao je slučaj pacijentice kojoj je spojio otkinutu nogu, o kojem je Večernjak pisao. Nije rijetkost da vrsni stručnjaci ne vladaju jednako dobro komunikacijom, posebice u odnosu s podređenima. Kad smo svojevremeno pripremali članak o edukacijama iz komunikacije, koje bolnice organiziraju za svoje zaposlene, upravo u Vinogradskoj su nam rekli: Na te edukacije često se ne odazovu upravo oni kojima su najpotrebnije!".