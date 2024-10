Šef Ryanaira: U tri desetljeća nisam vidio ovo što se sad događa

Ryanair, najveća niskotarifna aviokompanija u Europi, najavila je revidiranje svojih prognoza prometa za sljedeću godinu zbog očekivanih kašnjenja u Boeingovoj isporuci zrakoplova. Michael O'Leary, izvršni direktor grupacije, potvrdio je da će se procjene morati smanjiti nakon što je Boeing objavio daljnja kašnjenja, potaknuta štrajkom u američkoj tvornici.

"Planirali smo dobiti 20 zrakoplova do kraja prosinca, ali oni će vjerojatno stići tek u siječnju ili veljači. To je prihvatljivo jer ćemo ih imati na vrijeme za ljetnu sezonu", rekao je O'Leary. No, naglasio je da je ključno pitanje isporuka 30 zrakoplova planiranih za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2025. "Ne vjerujem da ćemo dobiti svih 30 zrakoplova i zato ćemo smanjiti naše prognoze rasta prometa", dodao je, prenosi Reuters.

Kašnjenja u isporuci dio su šireg problema s kapacitetima u zrakoplovnoj industriji, dok se Boeing i njegov konkurent Airbus bore s izazovima u opskrbnom lancu. O'Leary je rekao da u svojih 30 godina iskustva u industriji nije vidio tako ozbiljna ograničenja kapaciteta. "Želimo izbjeći ponavljanje problema s kojima smo se suočili ove godine. Pripremili smo posadu za 50 zrakoplova, ali dobili smo samo 30, što je uzrokovalo dodatne troškove zbog prekomjernog broja zaposlenih", objasnio je O'Leary.

O'Leary nije jedini koji kritizira Boeing. Nedavno je Tim Clark, predsjednik Emiratesa, najavio ozbiljne razgovore s Boeingom zbog kašnjenja isporuka modela 777X. Istovremeno, Ryanair održava tjedne sastanke sa Stephanie Pope, operativnom šeficom Boeinga, kako bi raspravili trenutne isporuke. O'Leary je potvrdio i da će se uskoro sastati s Kellyjem Ortbergom, izvršnim direktorom Boeinga, kako bi razgovarali o certifikaciji modela MAX 10. "Iako smo se suočili s izazovima, mislim da je Boeing mudro reagirao na štrajkove smanjenjem radnih mjesta kako bi olakšao pregovore sa sindikatima", dodao je O'Leary.

Scott Kirby, izvršni direktor United Airlinesa, također je komentirao situaciju, hvaleći Boeing zbog donošenja "pravih" odluka, poput osiguravanja novih kreditnih linija. Iako je priznao da će United Airlines imati manje zrakoplova u kratkom roku nego što su očekivali, Kirby je naglasio da je dugoročna perspektiva ključna. "Usredotočeni smo na dugoročnu budućnost i vjerujemo da će Boeing ispuniti svoja obećanja", zaključio je Kirby.

