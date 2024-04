Avionski let vam je otkazan u zadnji tren? Evo što sve možete učiniti!

Francuski kontrolori leta za danas su najavili štrajk - i to bi mogao biti najveći u povijesti! Francuska kontrola leta dugo je pregovarala tražeći povišice za svoje djelatnike, no uz samo povećanje plaća sindikati traže i veće bonuse i više slobodnih dana za svoje članove. Pregovori su došli do zida i već nekoliko tjedana nema nikakvih razgovora, a prema svemu sudeći, piše Croatia Aviation.

Prema trenutno dostupnim informacijama, dođe li do štrajka, a vrlo je izvjesno da hoće, u francuskim će zračnim lukama biti otkazano više od 70% planiranih letova, a značajnija kašnjenja izgledna su općenito u europskom zračnom prometu tog dana s obzirom na to da će i preleti preko teritorija Francuske biti reducirani. Očekuje se da će mnogi letovi iz Hrvatske također biti otkazani.

S obzirom na to da avioprijevoznici za sami štrajk, ukoliko do njega dođe, nisu krivi, putnici neće moći ostvariti naknade sukladno regulativi 261 Europske Komisije. Ryanair je, primjerice, za danas mora otkazati već 300 letova zbog najavljenog štrajka.

Ryanair je rekao da će 50.000 njegovih putnika biti pogođeno zbog neuspjeha Francuske da zaštiti prelete - gdje zrakoplovi lete iznad zemlje bez slijetanja - tijekom industrijske akcije. Zrakoplovna kompanija pozvala je predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen da poduzme mjere kako bi zakonom zaštitila prelete tijekom štrajkova kontrole zračnog prometa, da dopusti drugim europskim kontrolorima da upravljaju letovima iznad Francuske tijekom štrajkova i ograniči ovlasti sindikata da pozivaju odmah udara, kako piše The Guardian.

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary rekao je: ‘Francuski kontrolori zračnog prometa mogu slobodno štrajkati, to je njihovo pravo, ali trebali bismo otkazati francuske letove, a ne letove koji napuštaju Irsku, idu u Italiju ili letove iz Njemačke u Španjolsku ili Skandinaviju u Portugal. Europska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen pet godina nije uspjela poduzeti ništa kako bi zaštitila prelete i jedinstveno tržište zračnog prometa. Ponovno je pozivamo da poduzme mjere za zaštitu preleta što će eliminirati više od 90% otkazivanja letova’.

A, što učinit kada vam let kasni ili je otkazan?

Koliko god bilo loše saznati da je vaš let odgođen, ili još gore, otkazan, bolje je to saznati iz udobnosti doma ili hotelske sobe i tamo se organizirati. ‘Provjerite status leta prije nego što odete u zračnu luku. Većina tih obavijesti ne dolazi u zadnji čas’, rekao je Scott Keyes, osnivač Going.com, ‘Uštedite si vožnju do zračne luke’.

Keyes je u intervjuu za CNN Travel rekao da biste se trebali prijaviti za besplatna upozorenja zrakoplovnih kompanija o statusu letova kada kupujete kartu. Također biste trebali preuzeti aplikaciju svog operatera. Nadalje, možete staviti svoju zrakoplovnu tvrtku i broj leta izravno u Google traku za pretraživanje kako biste na taj način dohvatili status. To je također zgodno za prijatelje ili obitelj koji vas čekaju.

Ponekad se kašnjenja i otkazivanja događaju nakon što stignete u zračnu luku. Što trebate učiniti nakon što su loše vijesti dostavljene? Keyes je rekao da krenete što brže možete do stola agenata zrakoplovne kompanije - i pripremite se za više zadataka dok ste u redu. Brzo je ovdje ključna riječ. ‘Bit će bitno tko prvi stigne. Tko prvi dođe, prvi će biti poslužen. Pozicioniranje blizu stola može se isplatiti’, rekao je Keyes.

Dok čekate, nazovite svog operatera. Ovisno o vašem mjestu u redu, možda će biti brže doći do pozivnog centra. ‘Što god se prvo dogodi, super’, rekao je. Također možete koristiti samoposlužni kiosk, kažu iz American Airlinesa: ‘Skenirajte svoju ukrcajnu propusnicu ili unesite lokator zapisa kako biste vidjeli ažurirane podatke o putovanju. Od tamo također možete promijeniti let i ispisati svoje nove ukrcajne karte’.

Web stranica za savjete o putovanjima Travel Lens predlaže korištenje društvenih mreža. ‘Nisu svi timovi korisničke službe korisni koliko bi trebali biti i nije uvijek jednostavno stupiti u kontakt s njima telefonskim pozivom’, kažu, ‘Zrakoplovne tvrtke cijene svoj ugled na društvenim mrežama, a platforme poput Twittera odličan su način za stupanje u kontakt sa zaposlenikom. Ako ipak koristite Twitter za kontakt, važno je da ostanete pristojni i smireni jer će vam to ići u prilog’.

Bilo da razgovarate s agentom osobno ili preko telefona, način na koji pristupite stvarima može napraviti veliku razliku. To počinje stavom. ‘Med privlači više muha nego ocat’, rekao je Keyes, ‘Gledajte ovo iz perspektive agenata zrakoplovne kompanije. Oni imaju posla s bijesnim kupcima, ali i najviše mogućnosti da vam pomognu. Puno je vjerojatnije da ćete dobiti ono što želite ako tražite lijepo i suosjećajno nego ako ste bezobrazni’.

Nudi još jedan savjet kada je vaš red da razgovarate s agentom o sklapanju novih aranžmana: ‘Dođite već spremni ponuditi svoje mogućnosti. Provođenje vlastitog istraživanja apsolutno je korisno’. Vaš agent može ubrzati stvari ako ste već potražili nove rute i moguće prijedloge dok ste čekali. Budite spremni objasniti što želite.

‘Šanse za povrat novca su velike kada je riječ o otkazanim letovima iz razloga koji nisu vremenski uvjeti. Međutim, zračni prijevoznici obično prvo pokušavaju preusmjeriti putnike drugim zračnim prijevoznicima. Ako je to slučaj, preporučujemo da izravno nazovete liniju korisničke podrške zrakoplovne kompanije kako biste istražili sve svoje mogućnosti, umjesto da čekate u dugim redovima da vam agenti pomognu’, rekao je Jeff Klee, izvršni direktor CheapAir.com.

Suradnja između zrakoplovnih kompanija mogla bi vam ići u prilog. ‘Kada su letovi otkazani, mnoge zrakoplovne tvrtke imaju mogućnost staviti vas na let drugog prijevoznika jer imaju interline ugovore’, rekao je Lousson Smith, stručnjak za proizvodne operacije na Going.com.

‘Ako odlučite da ne želite iskoristiti kasniji let i kupite novu kartu, imate pravo na povrat novca, iako vam to možda neće pomoći da stignete tamo gdje trebate ići’, rekao je Smith, ‘Kao što svi znamo, letovi u zadnji čas su jako skupi’.

Što učiniti ako se čini da nećete moći odletjeti do sljedećeg dana i niste u svom rodnom gradu? ‘Zamolite avioprijevoznika da vas smjesti u hotel ili da vam da hotelski vaučer. Oni to mogu, ali ne moraju učiniti. To nije propisano zakonom’, rekao je Keyes. Manje je vjerojatno da će to učiniti ako je to povezano s vremenom, rekao je, nego ako je mehanički problem s avionom ili problemi s osobljem.

‘Kako god bilo, barem ih zatražite’, rekao je Keyes, ‘Vaučer za hotele, pa čak i prijevoz i obroke vjerojatno neće biti ponuđen samo tako’. Također, vaša kreditna kartica bi vam mogla biti prijatelj u ovoj situaciji. ‘Dobra vijest je da mnoge kreditne kartice nude zaštitu putovanja kao što je povrat novca ako ste zbog otkazivanja leta prisiljeni uzeti hotel, obroke itd.’, rekao je Smith, ‘Ove putne zaštite obično se uključuju automatski ako ste koristili karticu za plaćanje leta. Proguglajte svoju kreditnu karticu i putne zaštite da biste vidjeli koje posebne ponude nudi vaša kartica’.

Ako je vaš let odgođen, a ne otkazan, razmislite trebate li čekati u zračnoj luci. Ovisno o vašim okolnostima, možda će vam biti lakše ležati ondje pet ili šest sati nego ići do hotela i nazad. ‘Također’, rekao je Keyes, ‘provjerite postoji li hotel unutar zračne luke’. The Points Guy savjetuje da pokušate ući u čekaonicu zračne luke ako možete, gdje možete napuniti telefon i lakše se odmoriti.

Ako ekstremni vremenski uvjeti uzrokuju smetnje u zračnom prometu, pokušaj putovanja cestom može biti opasan. Iako je frustrirajuće čekati, uvijek je bolje zakasniti nego uopće ne stići.

Također, razmislite o kupnji putnog osiguranja, savjetuje Airport Parking Reservations. Kako kažu: ‘Većina polica putnog osiguranja pruža dodatno pokriće za neizvjesnost putovanja. Dodatno pokriće obično postaje primjenjivo ako je vaš let odgođen za više od 12 sati zbog štrajka, lošeg vremena ili mehaničkog kvara’.

Stranica također savjetuje da čuvate sve račune o kupnji u zračnoj luci. Kasnije možete pokušati dobiti povrat novca od zrakoplovne kompanije. Ali, zadržite se na osnovama. ‘Ipak, zračni prijevoznici plaćaju samo 'razumne' troškove, tako da je malo vjerojatno da ćete dobiti natrag novac za kupnje poput alkohola, skupih obroka ili ekstravagantnih hotela’.