Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog: Zna se o čemu su razgovarali u Vatikanu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iskoristio je svojih 15 minuta s Donaldom Trumpom u Vatikanu pozivajući američkog predsjednika da zauzme čvršći stav prema Vladimiru Putinu i da prioritet stavi na prekid vatre, rekla su dva izvora upoznata s detaljima sastanka za Axios. Zelenskijevi savjetnici bili su podijeljeni oko toga treba li uopće riskirati taj sastanak nakon onoga u Ovalnom uredu. No nakon sastanka, Zelenski je osjetio da je prvi put uspio promijeniti Trumpovo razmišljanje o Putinu, kažu izvori. Na povratku u SAD u zrakoplovu Air Force One, Trump je uputio rijetku prijetnju Putinu kao odgovor na masivan zračni napad na Kijev.

Zelenski je dobio "signale" prije sprovoda pape Franje da je Trump spreman sastati se na marginama događaja, kažu izvori. Zelenskijevi savjetnici bili su nervozni, a neki – još uvijek traumatizirani scenama u Ovalnom uredu 28. veljače – rekli su Zelenskom da nisu sigurni je li to dobra ideja. Ništa nije bilo unaprijed dogovoreno, a prvotna ideja bila je da se pokušaju sastati nakon sprovoda, rekao je jedan od izvora. Čelnici su se slučajno sreli po dolasku pa pronašli mjesto za sastanak nasamo u Bazilici sv. Petra.

Zelenski je rekao Trumpu da Putin neće popustiti dok on ne primijeni veći pritisak, kažu izvori. Jedan izvor rekao je da je Trump odgovorio da će možda morati promijeniti svoj pristup Putinu. Zelenski je također pritisnuo Trumpa da se vrati na svoj početni prijedlog bezuvjetnog primirja kao polazišta za mirovne pregovore.

Kada je inicijativa za prekid vatre propala, Trumpova administracija prešla je na promicanje okvira mirovnog sporazuma koji je Zelenski djelomično odbio jer uključuje priznanje Krima kao ruskog teritorija. Zelenski je na sastanku ponovio da neće priznati Krim kao ruski, a Trump je jasno dao do znanja da to od njega ne traži, rekao je jedan izvor. Plan predviđa priznanje od strane SAD-a, a ne Ukrajine. Izvor je rekao da je Zelenski Trumpu rekao da se ne boji praviti ustupke za okončanje rata, ali da mu za to trebaju dovoljno snažne sigurnosne garancije. Trump je tijekom razgovora pritisnuo Zelenskog da što prije potpiše sporazum o mineralima između SAD-a i Ukrajine, rekao je izvor.

Izvori kažu da je jedan od mogućih razloga zašto je ovaj sastanak Trumpa i Zelenskog bio pozitivniji bio taj što potpredsjednik JD Vance i izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff – koje Ukrajinci smatraju sklonijima ruskom stavu – nisu bili prisutni.