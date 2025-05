Trumpov savjetnik Mike Waltz napušta Bijelu kuću

Savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz mogao bi u narednim danima napustiti Trumpovu administraciju, rekla su za CNN dva izvora upoznata sa situacijom, nakon što je izgubio povjerenje predsjednika tijekom prvih 100 dana na toj funkciji. Waltzova pozicija bila je nesigurna nakon što mu je ranije ovog tjedna jasno dano do znanja da je njegovo vodstvo Vijećem za nacionalnu sigurnost došlo kraju. Alex Wong, zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost, također će napustiti Bijelu kuću, rekao je drugi izvor.

Posebni izaslanik Steve Witkoff, građevinski poduzetnik i prijatelj predsjednika Donalda Trumpa, razmatra se kao mogući nasljednik Waltza na mjestu savjetnika za nacionalnu sigurnost, dodao je izvor. Još nije donesena konačna odluka. Witkoff je vodio razgovore s Rusijom i Iranom dok Trump traži međunarodne dogovore. Waltz je pokušavao ostati na funkciji, sudjelovao je na sjednici kabineta u srijedu, pojavio se na Fox Newsu te se u četvrtak pojavio u Zapadnom krilu Bijele kuće.

No, njegova pozicija bila je narušena, a većinu utjecaja izgubio je nakon što je nesmotreno dodao novinara u grupni chat o vojnim udarima. Iako ga je Trump tada podržao, Waltzov ugled se nikada u potpunosti nije oporavio, tvrde četiri izvora. Također je izgubio potporu ključnih suradnika unutar Bijele kuće.

Waltz je u utorak s Trumpom ušao u helikopter Marine One, no kada su njegovi kolege desetak minuta kasnije ulazili u predsjednički avion Air Force One, Waltz je ostao na pisti vojne baze Joint Base Andrews. Jedan dužnosnik Bijele kuće rekao je da nikada nije bio planiran za putovanje u Michigan s Trumpom, ali taj potez bio je čudan drugim suradnicima u administraciji.