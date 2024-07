Šef iz Microsofta o neviđenom tech skandalu: 'Ovo će biti najveći IT kvar u povijesti'

Jedan od najvećih IT kvarova ikada pogodio je kompanije diljem svijeta, uključujući aviokompanije, financijske usluge i medijske kuće, uzrokujući velike smetnje. Tisuće radnika u gradovima od Tokija do Londona nisu mogli pristupiti svojim računalima u petak, što je utjecalo na poslovanje i javne usluge poput prijevoza i hitne službe.

Problem je nastao zbog sigurnosnog ažuriranja američke kompanije CrowdStrike, što je uzrokovalo kvar s Microsoftovim Windowsom. Pogođena su osobna računala i serveri, što znači da će milijuni računala možda trebati popravak kako bi se problem riješio. "Toliko je ozbiljno da već sada možemo reći da će ovo biti najveći IT kvar u povijesti", poručio je Troy Hunt, poznati sigurnosni konzultant, na društvenim mrežama. "Ovo je ono čega smo se svi bojali s Y2K, ali sada se stvarno dogodilo."

