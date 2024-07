Globalni tehnički problem? Američki Frontier Airlines obustavio sve letove, pogođen i hrvatski N1

Brojne kompanije diljem svijeta javljaju kako imaju IT problem koji se povezuje s Microsoftom, no u ovom trenutku nema službene potvrde. Među pogođenim kompanijama su banke, avionske tvrtke, mediji i mnogi drugi. Microsoft se samo kratko oglasio na društvenim mrežama. “Istražujemo problem koji utječe na mogućnost korisnika da pristupe raznim Microsoft 365 aplikacijama i uslugama”, istaknuli su iz Microsofta.

We're investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk

Među pogođenima je i hrvatski medij. N1 javlja da zbog tehničkih i internetskih poteškoća nisu u mogućnosti krenuti s redovnim emitiranjem programa, navodi hrvatski medij. "A o svim detaljima obavijestit ćemo vas putem naših web stranica i društvenih mreža." N1 neslužbeno doznaje kako su pogođena neka računala Hrvatska kontrola plovidbe.

Prizemljeni letovi

Frontier Airlines nakratko je obustavio sve letove u četvrtak zbog problema s Microsoftom. Microsoft je na stranici statusa za Azure, svoju vodeću platformu za računalstvo u oblaku, rekao da je problem nastao u 17:56. i utjecao je na više sustava za kupce u središnjim Sjedinjenim Državama, navodi NYT.

“Na naše sustave trenutačno utječe Microsoftov prekid rada, koji utječe i na druge tvrtke. Tijekom tog vremena to može utjecati na rezervacije, prijave, pristup vašoj ukrcajnoj propusnici i nekim letovima,” rekao je Frontier u objavi na X.

Our systems are currently impacted by a Microsoft outage, which is also affecting other companies. During this time booking, check-in, access to your boarding pass, and some flights may be impacted. We appreciate your patience.