Na Iblerovu trgu mijenjaju stranački statut: SDP ukida izborni model jedan član – jedan glas

Iako su lokalni izbori glavna tema o kojoj u ovom trenutku razmišljaju u SDP-u, sve se glasnije u toj stranci krenulo razgovarati i o promjeni stranačkog Statuta, što ne čudi s obzirom na to da se s promjenama glavnog stranačkog dokumenta planira krenuti odmah nakon lokalnih izbora. O tome što sve treba mijenjati provest će se opsežna rasprava unutar stranke, ali već se sada iskristaliziralo, iz razgovora s više istaknutih SDP-ovaca, da bi stranka mogla krenuti u smjeru ukidanja modela glasovanja po principu jedan član jedan glas.

Delegatski sustav

Da stranka treba ozbiljno razmisliti o promjeni unutarnjeg izbornog sustava, potvrdilo nam je više istaknutih članova iz najvećih stranačkih organizacija na terenu, ali i iz samog vrha stranke. I apsolutno se svi slažu, i oni koji su odlučili ostati anonimni i oni koji su stav rekli javno, da bi se postojeći model jedan član jedan glasa trebao ostaviti kod izbora predsjednika stranke, ali na svim ostalim razinama, kao što je izbor članova Predsjedništva stranke i Glavnog odbora, kao i kod izbora šefova lokalnih organizacija, ukinuti. Odnosno, ponovno uvesti delegatski sustav, koji bi, u tom slučaju, vjerojatno vrijedio već za prve unutarstranačke izbore koji slijede, a to su izbori za vodstva stranačkih organizacija koji se moraju provesti unutar šest mjeseci od lokalnih izbora.

Svi zagovornici ukidanja modela 'jedan član jedan glas' u SDP-u pozivaju se na svoje dugogodišnje iskustvo s tim modelom koje ih je, kažu, naučilo da vodi prema podjelama, svađama, unutarstranačkim nemirima i stvaranju klanova. I tako gotovo dvadeset godina. Naime, SDP je prva stranka u državi koja je model jedan član jedan glas i uvela. Bilo je to 2007. godine kada je SDP vodio Zoran Milanović. Naknadnim izmjenama Statuta taj su model proširili na sve razine, a kako stvari stoje, tome bi za koji mjesec mogao doista doći kraj.

– Sustav jedan član - jedan glas na prvu i u teoriji izgleda najdemokratičniji. Ali nakon svih ovih godina koliko ga provodimo mogu reći da uz pozitivne strane ima i puno negativnih. Doveo je do toga da se ljudi upisuju u stranku samo radi glasovanja, da na birališta dolaze ljudi koji nogom raniju nisu kročili u SDP... Pozitivna je strana da svakom članu daješ priliku da se osjeća važnim, da sudjeluje na taj način u radu stranke i zbog toga bih ga ja i ostavila kod izbora predsjednika stranke, ali na svim ostalim razinama ne – kaže otvoreno potpredsjednica SDP- a i europarlamentarka Biljana Borzan.

Istog je mišljenja i gradonačelnica Supetra i članica vodstva SDP-a Ivana Marković. Kao i Borzan, i ona smatra da bi se jedan član - jedan glas trebao ostaviti kao način izbora predsjednika stranke, eventualno kod izbora šefova lokalnih organizacija, ali na svim ostalim razinama i ona drži da izbor mora biti u rukama delegata.

– Apsolutno sam za ukidanje tog modela glasovanja. To nam je najveći uteg godinama u stranci. Kriterij napredovanja bilo koga od nas mora biti, prije svega, rezultat i uspješnost, a ne to koliko koja organizacija ima članova. Model jedan član - jedan glas radi upravo suprotno, a to je da napreduju često oni koji su brojčano nadmoćniji i koji male uvijek preglasaju – kaže Marković. Inzistiranje godinama na tome da svi članovi imaju pravo birati izazvalo je u stranci, kaže, ratove, sukobe, dovelo do loših odnosa među ljudima. Ističe da svi s kojima razgovara od terena do ljudi iz vodstva razmišlja na isti ili sličan način kao i ona. – Mislim da je vrijeme da kažemo, nakon svih ovih godina, da nam taj demokratski iskorak nije donio benefite i da nema razloga da ga se slijepo držimo – ističe Marković.

Kako doznajemo u vrhu SDP-a, čim lokalni izbori završe, rasprava o Statutu unutar stranke će početi. Svaki član imat će priliku kazati što misli o promjeni Statuta, što treba mijenjati pa samim time i što misli o ukidanju modela jedan član - jedan glas. Otvorit će se rasprava među organizacijama i odluka će biti donesena voljom većine, kažu na Iblerovu trgu.

Potiče sukobe

– Jedan član - jedan glas jest demokratski standard, ali isto tako, pokazalo se u našem slučaju da potiče sukobe u stranci. Isto je tako jasno danas svakome u SDP-u da je stranka najviše padala kada smo se mi u njoj najviše svadili – kaže izvor s Iblerova trga. Hoće li eventualno ukidanje modela jedan član - jedan glas (izuzev kod izbora lidera stranke) biti u demokratskom smislu korak natrag za SDP pitali smo političkog analitičara Dragana Bagića. Kaže kako u Hrvatskoj nitko nema što prigovarati SDP-u jer ni sami nemaju takav način izbora izuzev za čelnu poziciju.

– Model jedan član - jedan glas SDP-u i kod izbora predsjednika stranke nije puno pomogao, odnosno dao najbolja rješenja. Čak se i na toj razini zbog toga može problematizirati – kaže Bagić. Sama izmjena Statuta neće, nastavlja, garantirati ni prestanak sukoba ili podjela. A ne misli ni da je sam model jedan član - jedan glas do toga doveo. – Veći problem SDP-u je bio izostanak vodstva, lutanje po pitanju programa... To su stvari koje su dovele do generiranja nesuglasica i sukoba prije svega. Ni sada im promjena Statuta neće biti presudni faktor za rast. Ako nema vodstva i rezultata, neće biti ni stabilnosti – zaključio je Bagić.

