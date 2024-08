SDP: Šibenski kolodvor zapušten, trajekti stari, ministar se treba 'uhvatiti posla'

Šibenski SDP-ovci poručili su u utorak ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću da se "uhvati posla ili pospremi police i ide doma" osvrćući se na zapuštenost šibenskog Željezničkog kolodvora, ali i na dotrajalost Jadrolinijinih trajekata koji plove šibenskim arhipelagom. Predsjednik Savjeta SDP-a i bivši dogradonačelnik Šibenika Petar Baranović te gradski vijećnik Ivan Rajić održali su konferenciju za novinare na ulazu u Željeznički kolodvor u Šibeniku te pozvali nadležne da poduzmu "sve potrebne mjere da se željeznička stanica uljudi i dovede u primjereno stanje“ jer, kako su dodali, "takav tretman Šibenik i njegovi građani nisu zaslužili“.

"Nedvojbeno ozbiljan udio turista svoj prvi kontakt sa gradom doživljava na ovoj postaji", rekao je Baranović i pozvao ministra Olega Butkovića i Upravu HŽ-a da se očituju o „sramoti koja se nanosi turizmu grada Šibenika i Šibeniku kao urbanoj sredini“ budući da su, kako je rekao, standardi i izgled ove stanice "čista blamaža" i prema gostima i prema građanima koji ovu stanicu koriste svaki dan kad idu na posao ili u školu.

SDP-ov gradski vijećnik Ivan Rajić kazao je da će pitanje stanja željezničkog kolodvora biti i tema na idućem Gradskom vijeću jer da se aktualna gradska vlast ne može izuzeti od odgovornosti za stanje kolodvora u neposrednoj blizini centra grada. „Pozivam ih da do idućeg Gradskog vijeća kod svojih stranačkih kolega ministara i predsjednika Uprave HŽ-a iznađu rješenje za ovaj kolodvor s obzirom na to da kažu da s njima odlično surađuju“, kazao je Rajić, uvjeren da će do Gradskog vijeća imati odgovore što se u međuvremenu poduzelo po pitanju uređenja željezničkog kolodvora.

Rajić je podsjetio da vlasnici vozila koji ostavljaju putnike na željezničkom kolodvoru riskiraju novčane kazne zbog zaustavljanja uz kolodvor budući da time čine prometni prekršaj što istovremeno snimaju i kamere iz gradskog sustava video – nadzora., a Baranović je poručio aktualnom gradonačelniku, HDZ-ovom Željku Buriću, da bi "bilo pristojno" da se pobrine da putnike, građane Šibenika, da ih dočekao uređena stanica.

Baranović je komentirao i tragičnu pogibiju pomoraca na Jadrolinijinom trajektu budući da i u šibenskom arhipelagu plove Jadrolinijini trajekti na čiju dotrajalost upozoravaju i sami mještani te da su trajekti koji ondje održavaju linije iz prošlog stoljeća, a najmoderniji je iz 1988. "Ne morate biti stručnjak iz domene pomorskog prometa ili školovani brodski strojar poput mene da biste donosili zaključke“, kazao je Baranović te poručio ministru Butkoviću da se "umjesto dopisivanja s predsjednikom države Zoranom Milanovićem uhvati posla ili pospremi police i ide doma“.

