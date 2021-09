SDP-ovka otvorila prvi zastupnički ured u zemlji: 'Dužna sam biti dostupna građanima'

SDP-ova saborska zastupnica Romana Nikolić jučer je u Osijeku otvorila svoj Ured za komunikaciju s građanima, što je novitet u Hrvatskoj.

Paušal za režije i najam

– U cijeloj Hrvatskoj to je prvi zastupnički Ured za komunikaciju s građanima. Ideju sam dobila početkom zastupničkog mandata, lani u rujnu, i mjesecima sam radila na tom projektu. Potrudila sam se dobro ga pripremiti za rad i za prijem građana, jer sam, kao predstavnica IV. izborne jedinice u Saboru, dužna biti dostupna i u službi građana – pojasnila nam je Nikolić čiji se Ured, veličine 32 četvornih metara, nalazi u gradskom prostoru koji je na korištenje dobila javivši se u veljači na raspisani javni poziv.

– Malo sam ga renovirala i uredila, a kako mi imamo predviđen mjesečni zastupnički paušal do tisuću kuna, taj će mi iznos biti dovoljan za plaćanje režija i najma – reče Nikolić.

Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka. Ona će u njemu biti ponedjeljkom i utorkom, od 9 do 12 sati, a od srijede do petka ondje će u istom terminu biti aktivistice. Prema dogovoru, Ured će raditi i subotom jer Nikolić planira organizirati i edukacije građana kako bih ih informirala o radu Sabora i kluba SDP-a, koje politike stranka provodi i koje zakone predlaže, kako bi građani to znali iz prve ruke.

– Vjerujem da će građani dolaziti jer i dok sam čistila i uređivala Ured, zavirivali su i raspitivali se pa kad bi čuli o čemu se radi, reakcije su bile pozitivne. Građani će moći doći, iznijeti probleme, savjete, ali i kritike, a ja sam tu za njih. Mnogi žele odgovore na razna pitanja, a nemaju se kome obratiti. Mnogi žele ostvariti neko pravo, a ne znaju odakle krenuti i kako riješiti neku situaciju u kojoj su se našli. Ja ću sad biti tu da im pomognem. A čim se uđe u Ured, odmah se može vidjeti i koja je moja misija, kojih je to mojih pet ciljeva. To su zaštita prava najosjetljivijih skupina u društvu, onih koje je sustav iznevjerio, zaboravio i učinio gotovo nevidljivima, kao i zaštita prava svakog djeteta čije je pravo na slobodu, izbor i obrazovanje netko ugrozio. Zatim, zaštita svake obitelji bez obzira na to kojoj vjeri, nacionalnosti ili etničkoj skupini pripada, borba za zaštitu radničkih prava te zalaganje i promicanje zaštite prava žena – pojasnila je Nikolić poručivši da socijaldemokracija u Hrvatskoj nije umrla, jer još ima onih koji žele čuti glas građana i koji stoje na strani osjetljivih, zanemarenih i ugroženih u društvu.

A kako se njezin Ured nalazi u samom centru grada, u lokalu broj 17 u osječkom pothodniku na Trgu Ante Starčevića, povezujući svoju namjeru sa sjedištem, još je i dometnula: “Doslovno sam se spustila među građane.”

Protiv izbacivanja četvorke

Uoči današnjeg Glavnog odbora stranke i skorašnje sjednice Kluba zastupnika SDP-a, upitali smo je i o situaciji u SDP-u.

– Na sjednici Kluba naći će se i Grbinova odluka da četiri zastupnika izbačena iz stranke više ne budu dio našeg Kluba. Ja sam protiv toga jer znam da su oni godinama zastupali i promicali socijaldemokraciju, legitimno su izabrani na listi SDP-a i građani žele da oni zastupaju njihove interese. Nisam za svađe i osipanje stranke. To nije dobro ni za koga, ni za stranku ni za građane. Zato neću da moji kolege budu izbačeni iz Kluba SDP-a jer je njima u SDP-u mjesto – rekla je Nikolić.