Sanaderov sudski dosje: U pet postupaka dobio 22 godine, iza rešetaka proveo šest

Deset godina. Pet postupaka. Za tri od tih pet postupaka ukupno je doneseno šest presuda jer se u svakom od njih sudilo, za sada, po dva puta. Bile su tu i tri presude Vrhovnog suda te jedna bitna odluka Ustavnog suda. Usto, bilo je i nekoliko ustavnih tužbi, da bi na koncu stvar, za sada, bila riješena tako da je svih pet postupaka okončano, u četiri slučaja donesene su osuđujuće, a u jednom oslobađajuća presuda.

No od tih pet presuda samo je jedna pravomoćna, a zbiru pravomoćno-nepravomoćnih presuda, za sada, ukupno su mu izrečene 22 i pol godine zatvora, a po istom principu pravomoćno-nepravomoćnih presuda sudovi su naložili da se njemu i njegovoj obitelji oduzme nepripadajuća imovinska korist od oko 36,7 milijuna kuna i pet milijuna eura. Odnosno preračunato, oko 74 milijuna kuna.

Više u bolnicama nego u Remetincu

Tako u zbiru izgleda sudski dosje Ive Sanadera, bivšeg HDZ-ova premijera koji je neki dan dobio svoju petu presudu, na čijoj objavi nije bio jer zbog epidemioloških i zdravstvenih razloga nije ni tražio da ga se dovede na nju. Sanader izdržava kaznu za aferu Planinska, u kojoj je osuđen na šest godina zatvora. No budući da mu je prilično narušeno zdravlje, vrijeme češće provodi u bolnicama i na rehabilitacijama nego u Remetincu. Ljetos je operirao kralježnicu nakon čega je poslan na rehabilitaciju u Krapinske Toplice.

Nepravomoćna presuda u toj aferi, koja je za sada jedina pravomoćno okončana, bila mu je izrečena u travnju 2017. godine. Tada je bio osuđen na četiri i pol godine zatvora te je morao vratiti 17 milijuna kuna nepripadno stečene imovinske koristi. Dvije godine kasnije Vrhovni sud potvrdio mu je nepravomoćnu presudu, a kaznu povisio s četiri i pol na šest godina zatvora pa je bivši premijer od travnja 2019. godine u Remetincu.

Odnosno, u aferi Planinska već je izdržao godinu i sedam mjeseci od izrečene kazne.

No Sanader zapravo ima puno više zatvorskog staža jer je pritvaran i puštan po raznim osnovama, a u anale hrvatskog pravosuđa vjerojatno će ući i kao jedina osoba kojoj su istodobno određena tri istražna zatvora. Riječ je o već spomenutoj aferi Planinska, zatim o aferi Ina – MOL, u kojoj je lani u prosincu na ponovljenom suđenju nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora i vraćanje pet milijuna eura, te aferi Fimi media, u kojoj je ovih dana također na ponovljenom suđenju nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora, a njemu i obitelji oduzeto je 16,1 milijun kuna. U sva tri slučaja riječ je o tzv. obligatornim istražnim zatvorima jer su mu izrečene kazne više od pet godina zatvora.

Osim u ova tri slučaja, bivši HDZ-ov premijer na ponovljenom je suđenju za aferu Hypo u listopadu 2018. godine nepravomoćno osuđen na dvije i pol godine zatvora te mu je oduzeto 3,6 milijuna kuna, dok je za aferu HEP – DIOKI nepravomoćno oslobođen optužbi. Za njega bi i sadašnji rasplet afere Hypo mogao biti povoljan, barem što se zatvora tiče, ako ta kazna postane pravomoćna jer ju je već praktički izdržao.

Naime, afera Hypo na prvom je suđenju bila objedinjena s aferom Ina – MOL te je u tom slučaju Sanader u studenom 2012. godine bio nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od deset godina zatvora. Budući da se do tada branio sa slobode, određen mu je istražni zatvor u kojem je bio do studenoga 2015. godine, kada je Vrhovni sud ukinuo nepravomoćnu presudu u aferi Fimi media, dok je ranije, u srpnju 2015. godine, Ustavni sud ukinuo pravomoćnu presudu u aferama Hypo i Ina – MOL. Prvom presudom u aferi Hypo bio je osuđen na tri i pol godine zatvora, a budući da je što u istražnom zatvoru, što na izdržavanju kazne za aferu Hypo bio od studenog 2012. do studenoga 2015. godine, to znači da je sadašnju kaznu za Hypo već izdržao.

Objedinjavanje kazni još ne može tražiti

Inače, Sanader je uhićen 10. prosinca 2010. godine u Austriji te je bio u ekstradicijskom pritvoru do 18. srpnja 2011. godine, kada je izručen Hrvatskoj. Iz istražnog je zatvora odlukom Ustavnog suda pušten 16. prosinca 2011. Na slobodi je onda bio do studenog 2011., kada je opet završio u Remetincu, da bi na slobodu, uz jamčevinu od oko 12 milijuna kuna, opet izašao 25. studenog 2015. Na toj je slobodi onda bio do travnja 2019., kada se opet našao iza rešetaka. Sve u svemu, po raznim osnovama Sanader je prije travnja 2019., kada je završio na izdržavanju kazne za Planinsku, iza rešetaka proveo oko četiri godine, što mu se onda, od predmeta do predmeta, uračunava u izrečene kazne. No budući da je samo jedna izrečena presuda za sada pravomoćna, još se ne može tražiti objedinjavanje kazni, što bi za njega bilo povoljno. Jer objedinjena kazna za sve presude ne bi mogla biti veća od 15 godina, a on je do sada u zatvorima proveo gotovo šest. Ovako, ako dosadašnje presude postanu pravomoćne, moglo bi mu se dogoditi da jednu kaznu odsluži taman u trenutku kada mu druga postane pravomoćna.