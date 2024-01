Sanader odgovorio Milanoviću: 'Nervoza i panični napadi predsjednika, htio bi upravljati pravosuđem'

Ante Sanader, saborski zastupnik HDZ-a, reagirao je na svojem Facebook profilu na komentare predsjednika Zorana Milanovića i oporbe na vijest da će vladajuća većina podržati izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

- Svjedočimo nervozi i paničnim nastupima Zorana Milanovića i njegovih pristaša s rigidne ljevice. Htjeli bi, kao u SDP-ovu mandatu, upravljati pravosuđem – koje je danas neovisno i samostalno. Partija i njezini ogranci na radikalnoj ljevici bi određivali koga se treba istraživati, hapsiti, tužiti i sudski kažnjavati, a koga ne treba.

U pravnoj državi to rade neovisna pravosudna tijela. Nema nedodirljivih u borbi protiv kriminala i korupcije. A nema ni Milanoviću u ovom trenutku, očito toliko važnog i dragog, 'Lex Perković'. Zato se i histeričnim nastupima upliće u proceduru odabira glavnog državnog odvjetnika koja je provedena po zakonu – i za koju on nije nadležan. Za razliku od jedne druge procedure – izbora predsjednika Vrhovnog suda – u kojoj je bio nadležan i u kojoj je svjesno kršio zakon - napisao je Sanader.

Podsjetimo, ranije se na društvenim mrežama oglasio i zastupnik HDZ-a Ante Deur. On je kratko u četvrtak na Facebooku poručio: "Ne brinite, oglasit će se i svi ostali iz grupacije 'Lex Perković'." Takozvani "lex Perković" donesen je, inače, 2013. godine, a njime je tadašnja Vlada Zorana Milanovića pokušala spriječiti provođenje europskog uhidbenog naloga i izručenje bivših obavještajaca Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkoj.

Što se tiče Milanovića, on je u četvrtak poručio da je predloženo imenovanje Ivana Turudića za šefa DORH-a "najopasniji Plenkovićev nasrtaj na neovisne institucije" te da Turudić nije politički neovisan, nije etičan, a nema ni profesionalni ugled.

- Andrej Plenković, sada je sigurno, ne želi samostalan i neovisan DORH, ne želi pokretanje istraga i progon kriminala i korupcije. Baš suprotno, namjerava spriječiti svaku istragu protiv političke klike kojom je usko okružen i povezan. Izmjenom Kaznenog zakona, kojom se želi spriječiti otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje, Andrej Plenković je samo pripremao pravni teren za dovođenje Ivana Turudića u DORH. Lex AP-om mu je dao odriješene ruke da može zastrašivati novinare i progoniti sve koji pokušaju otkriti istinu o pogodovanju, korupciji i kriminalu Plenkovića i suradnika. Ivan Turudić na čelu DORH-a i Lex AP zajedno zlokobni su Plenkovićev paket koji poklanja Hrvatskoj uoči parlamentarnih izbora s ciljem da spriječi i zaustavi svaku istragu koja može ugroziti njegove osobe i političke interese - piše Milanović, koji je u priopćenju u četvrtak dvaput spomenuo "Lex AP".

Time je aludirao na činjenicu da se u komunikaciji bivše državne tajnice Josipe Rimac s bivšom ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Gabrijelom Žalac spominje A. P., što su mnogi protumačili kao inicijale premijera Andreja Plenkovića. Oporba i Milanović opetovano sada ponavljaju da premijer mijenja Kazneni zakon kako bi pokušao spriječiti buduće curenje informacija koje bi njemu i njegovoj Vladi mogle štetiti.

Na to se osvrnuo i u petak, kada je posjetio Veterinarski fakultet.

- Pojavljuje se taj nesretni Turudić. Od svih sudaca, najmanje određen po svim kriterijima, prije svega političkog morala neovisnosti. On kao papagaj ponavlja sve elemente tog zloćudnog zakona. To je racional i meta cijele te priče. Svi koji su se stavili na stranu toga, rade protiv hrvatske demokracije. I to vrlo aktivno - rekao je, između ostalog, predsjednik.

