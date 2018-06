Samohrani roditelji u Poreču imaju plaćen vrtić, terapije, a ako treba – i struju i stan

Baš kao i mnogi, i ona se iz unutrašnjosti zemlje radi posla i egzistencije preselila na more. Ali nešto “sezonsko” postalo je trajno jer se dogodila ljubav, zajednica i dijete. No danas, u svojim tridesetima, ostala je na porečkoj adresi, s jednom plaćom “na crno”, premalom za preskupo podstanarstvo i život s malenim djetetom jer se partner u međuvremenu odselio te se njihova zajednica raspala. Kako platiti stan, tko će pričuvati dijete, hoće li dobiti vrtić i kako i to platiti, režije, hrana...

Naprosto, život joj je donio milijun upitnika, kao i mnogima poslije razvoda braka odnosno partnerstva. Uz sve emocionalne borbe i dvojbe svakomu u takvoj situaciji slijedi i ona egzistencijalna. A ta borba ne pita kako se, u ovoj priči konkretno žena, osjeća, je li umorna, može li se isplakati pa od sutra misliti kako će osigurati svakodnevicu sebi i djetetu. Kakva je sreća ovoj ženi, a i mnogima u takvoj situaciji što žive u Poreču.

Grad je to koji ima posebne programe za samohrane roditelje, odnosno jednoroditeljske obitelji, koji asistira u svakom segmentu u ovakvim pričama. Tako da se ovoj ženi danas sufinancira podstanarstvo, plaća se odvoz smeća i komunalna naknada, dijete je besplatno uključeno u ljetni kamp koji također organizira Grad kako bi djeca imala osmišljen program za ljetnih praznika, pogotovo jer roditelji mahom rade u turizmu. Ovo je grad koji nema problem s prirodnim prirastom, naprotiv on je tamo u plusu i raste. Poreč je grad koji u razvodu osigurava i besplatnu psihološku pomoć, na prijedlog stručnjaka uz potpis gradonačelnika tamo se čovjeku pomogne čak i tako da se, “dok ne stane na noge”, stan plaća u cijelosti, djecu se vodi na skijanje, a ljeti na gradsko kupalište gdje imaju organizirane radionice, školu plivanja, dva topla obroka i deset sati na dan razbibrige... Stopa razvoda maksimalna je u Hrvatskoj i baš zato su porečka struka i politika evidentirale da i u njihovu gradu postoji još jedna ugrožena skupina stanovništva, a to su upravo jednoroditeljske obitelji i samohrani roditelji.

– Poreč je već 25 godina član Hrvatske mreže zdravih gradova i to je osnovno obilježje Poreča koje je od nas napravilo izrazito senzibilan grad jako usmjeren na svoje stanovnike i strašno prepoznajemo ranjivost i ranjive skupine. Istraživanju u suradnji s Hrvatskom mrežom cilj je bio istražiti potrebe i probleme jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj i vidjeti jesu li u većem riziku za siromaštvo, koje su im potrebe i problemi. Kad je istraživanje provedeno, temeljem rezultata moglo se vidjeti koje se intervencije mogu osmisliti i kako mijenjati lokalne politike u korist zaštite jednoroditeljskih obitelji. I tu je Poreč iskočio, istraživanje je pokazalo da je to ranjiva skupina u većem riziku za siromaštvo, da su to većinom majke same s djecom, imaju niža primanja, teže nalaze posao jer nemaju kamo s djecom, teže upisuju djecu u vrtić jer uglavnom imaju prednost djeca čija oba roditelja rade, teško skrbe o sebi i svojim potrebama – opisuje Nataša Basanić Čuš, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo.

Nema registra pa ni podatka

Sve to nabrojeno u Poreču brzo su počeli mijenjati, prilagođavati sustav potrebama koje su evidentirali. Nije istraživanje spremljeno u ladicu pa s vremena na vrijeme prezentirano, nego je postalo temelj na kojemu se počeo stvarati sustav koji će olakšati život jednoroditeljskim obiteljima i samohranim roditeljima. Razliku između ova dva pojma objašnjavaju nam na način da je samohrani roditelj onaj koji sam bez ičije pomoći skrbi o svojem djetetu, odnosno djeci, dok jednoroditeljska obitelj znači da roditelj u skrbi ima neku pomoć. Da to izjednačimo i kažemo da se to odnose na sve one koji žive sami s djetetom, svejedno ne postoji nikakav sustav, registar koji bi pokazao koliko je danas takvih kućanstava u Hrvatskoj. Prema procjeni kojom barataju u Poreču, u njihovu gradu takvih je 13 posto.

Dio razvoda svugdje, pa tako i u ovom gradu, mučan je, iscrpljujući i dugotrajan proces. No svakodnevica za to ne mari, ali u Poreču su mislili na to pa su osigurali besplatnu psihološku pomoć. Kao psihologinja i psihoterapeutkinja, Basanić Čuš pomaže upravo i toj skupini ljudi, ponajviše su to žene. Od onoga kad završi brak još je teže kad završi loš brak jednako lošim i teškim razvodom. Psihički loše i izmučena u svakom smislu, jedna je žena morala naprosto nastaviti život, no porečka struka procijenila je da to nije dobro dok se tu ženu ne osnaži i ne popravi njezino narušeno zdravlje. I za to vrijeme ona ide na besplatnu psihoterapiju bez uputnica, čekanja termina..., ne radi puno radno vrijeme dok ne popravi zdravlje i Grad joj plaća stan.

– Nekada se jako dugo funkcionira u lošoj obitelji i u trenutku kad se dogodi težak razvod to nije prvo, nego tko zna koje nasilje po redu i tu je zdravlje već ozbiljno narušeno. Osnažiti roditelja najbolje je rješenje za dijete i zato moramo pomoći da se osnaže, dok se ne zaposle, i učiniti sve da se mogu sutra same brinuti i opstati sa svojim prihodima – opisuje ravnateljica Basanić Čuš. Sve što ona i suradnici sretnu na terenu, sve konkretne probleme i načine kako pomoći stanovnicima ovog grada, upućuju na gradsku vlast.

Najveći broj bodova

I na temelju njihova mišljenja, rada i stručnosti Poreč mijenja akte, prilagođava i uvodi nove lokalne politike, da tako kažemo, po mjeri svojih stanovnika. A to je rezultat timskog rada.

– Može se dogoditi da neka obitelj ima privremenu situaciju, neku izvanrednu potrebu i naravno da ćemo sufinancirati sve potrebe koje nisu opisane. Nerijetko je riječ o pomoći u odlasku s djetetom na pregled u Zagreb, nećemo čekati da se vrati naknada od HZZO-a, nego ćemo mi “uskočiti” s jednokratnom pomoći. Ako je dijete u bolnici, pomažemo nepovratnim iznosom da si roditelji nađu smještaj dok je dijete u bolnici. Ili, primjerice, ove godine jedna je majka imala dug za struju, naravno da smo ga platili. Tako smo i nakon ovog istraživanja i analiza, kada smo vidjeli da možemo odmah učinkovito djelovati, sve naše akte koji uređuju neka prava porečkih obitelji učinili osjetljivima na jednoroditeljske obitelji. Najbolji je primjer upis djece u vrtić kada jednoroditeljske obitelji dobivaju najveći broj bodova čime smo riješili jedan veliki problem. Kod odluke o učeničkim i studentskim stipendijama uvedeni su dodatni kriteriji, dodatni bodovi, kao i kod odluke o davanju stanova. Taj takozvani uvjet prihoda nije bitno da se samo to zadovolji za neka prava, ali smo ga, recimo, za jednoroditeljske obitelji udvostručili i u njega ne ulazi alimentacija. Kod nas je primarna gospodarska grana turizam i u vrijeme sezone imamo na gradskom kupalištu ljetni kamp za svu djecu, imamo i suradnju s Crvenim križem za djecu koja su dislocirana pa ih oni svaki dan prevoze sa svojim volonterima – opisuje ulogu Grada Tihana Mikulčić, viša savjetnica za društvene djelatnosti.

Ono što je ovdje jasno podvučeno jest da sve te mjere Poreča nisu nepromjenjive, kako se situacija u životima, u ovom slučaju jednoroditeljskih obitelji i samohranih roditelja mijenja, tako se prilagođava i reakcija Grada. Jasno im je, dakle, da ni uz najbolju volju i najveće znanje nijedan dokument ne može predvidjeti i taksativno nabrojati sve moguće scenarije. Stoga, osim spomenutih individualnih reakcija kada pomognu konkretnim potezom svojem stanovniku, oni i ove zapisane projekte i mjere dalje nadograđuju. Tako su, primjerice, proveli istraživanje o potrebi duljeg radnog vremena vrtića, koje je sada od 6 do 17 sati, te je oko 60 posto roditelja izrazilo potrebu da vrtići budu otvoreni do 19 sati pa će se i to primijeniti.

Nejednake mogućnosti

Kako objašnjava savjetnica Mikulčić, upravo na osnovi pokazatelja istraživanja osmislili su program kroz socijalno poduzetništvo i dali novčani poticaj za osnivanje obrta za dadilje. Time bi se omogućio i posao nekoj samohranoj majci i riješilo pitanje čuvanja predškolske djece. Dosad još nijedan od upita koje su imali, kaže, nažalost nije realiziran, a Grad bi takve obrte i dalje sufinancirao. Sve ovo skupa što smo čuli i vidjeli u Poreču bez sumnje ga čini gradom koji misli o svojim stanovnicima. Kako kažu naše sugovornice, cilj je i struke i politike ove lokalne zajednice imati. Pozitivan prirodni prirast njihova je, kažu, slatka muka, gradnjaje pri kraju, a “na stolu” je i projekt uvođenja javnog gradskog prijevoza. Svjesni su, naime, i toga da, iako su mala sredina, ipak su svi ovisni o vlastitom prijevozu što je mnogima dodatni i veliki trošak. Sve to rade, kako kažu, jer socijalna osjetljivost znači prepoznavanje realnih potreba ljudi. Ima puno, napominju, političkih mjera “uđuture” za sve, i one kojima treba i kojima ne treba, što nije socijalna osjetljivost.

– Nejednake mogućnosti kreiraju i nejednakost u zdravlju. Istraživanja su pokazala da se u najranijoj dobi stvara temelj za kasnije zdravlje, svi ti hormoni stresa djelovat će i kasnije na zdravlje kad dijete odraste, a mi moramo dugoročno misliti na zdravlje. Zato kreiramo lokalni nadstandard za zdravlje, što ne postoji u sustavima države, nego u jednoj zajednici koja smisleno prepoznaje osjetljivost – poruka je iz Poreča koji inače nema prirez, u koji se doseljava puno ljudi, ponajprije u potrazi za sezonskim poslom, no od kojih mnogi tamo i ostaju jer im je cilj, naravno, i da ta sezona traje što dulje. Stoga iz Poreča već pozivaju na svoj božićni sajam...

