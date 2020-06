SAD: Šestorica huligana prebila mladu ženu u nemirima

Oni koji tvrde da nemire u američkim gradovima karakterizira nasilje i pljačka mnogo više nego traženje pravde za policijsko ubojstvo Georgea Floyda dobili su novi argument u videu koji cirkulira internetom. Mladu ženu (24), jednako kao i njezinog supruga, u Rochesteru prebila je skupina huligana, i to zato što im je rekla da prestanu pljačkati dućan u njezinoj zgradi.

Čak šestorica muškaraca naoružani letvama i palicama razbili su u subotu prozor na draguljarnici Kim Dao Repairs, s ciljem da se dočepaju vrijednih tuđih predmeta. Ona je izašla van da im kaže da prestanu, da bi je zatim jedan od njih napao i udarao ju nemilice šakom u glavu. Pridružio mu se i drugi muškarac koji je sitnu ženu udarao letvom. Njezin suprug pokušao ju je obraniti palicom za golf, ali prebili su i njega. Ženu je na kraju jedan od huligana bacio u zid da bi ju drugi još jednom udario letvom u glavu.

For every piece of scum that justifies violence & looting in the name of legitimate protests, show them this video of thugs beating up a woman trying to protect her business in Rochester, NY on Saturday evenjng. pic.twitter.com/oUs9f3RocC