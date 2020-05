Sabor koji se upravo raspustio zasjedao je 421 dan, a zastupnici su odradili 1702 točke

Deveti saziv Sabora, koji je konstituiran 14. listopada 2016., do svog današnjeg raspuštanja zasjedao je ukupno 421 dan ili 2938 sati. Za to vrijeme zastupnici i zastupnice odradili su 1702 točke dnevnog reda, što je najveći broj u proteklih nekoliko saziva, te su donijeli 735 zakona. Podaci su to koje je danas, po završetku rada ovog saziva Sabora, iznio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Imali smo 421 dan zasjedanja, što je više nego su imali prošli sazivi. Primjerice, peti je saziv imao 298, šesti 332, sedmi saziv 393, a osmi saziv 58 dana zasjedanja. O velikoj aktivnosti ovog saziva svjedoči i podatak o gotovo 50 tisuća javljanja zastupnika i zastupnica u različitim formama, te o postavljenih 2873 zastupničkih pitanja. Bez obzira na sve prigovore koji idu na račun saborskih zastupnika čini mi se da smo dinamizirali rad, donijeli smo i dva puta promjene Poslovnika kako bismo radili efikasnije, brže i bolje. Mislim da se to iz statistike vidi - kazao je Jandroković novinarima u Saboru, a prenijela Hina.

Od noviteta spomenuo je i novčano kažnjavanje zastupnika koji neopravdano ne dolaze na sjednice, uvođenje znakovnog jezika, najavu tjednog plana zasjedanja te video prijenos sjednica saborskih odbora. Najvažnijim zakonom koji je Sabor donio proglasio je lex Agrokora kojim je, kako reče, spašeno više desetaka tisuća radnih mjesta, te Zakon o sustavu domovinske sigurnosti i Zakon o hrvatskim braniteljima.

Jandroković se dotaknuo i načina rada Sabora tijekom epidemije koronavirusa i nakon potresa u Zagrebu kada se Sabor, zbog oštećenja zgrade na Markovu trgu, privremeno bio preselio u staru zgradu Ine i u hotel Westin.

- U odnosu na ostale parlamente u Europi tu smo ostvarili zaista jako dobre rezultate - rekao je Jandroković podsjetivši kako je u takvim uvjetima rada donesen Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

- Sada, nakon raspuštanja Sabora, pred nama su parlamentarni izbori. Nadam se da će se većina brzo formirati i sastaviti Vladu koja će se dalje nositi s izazovima - zaključio je Jandroković.

Za kraj, još malo podataka o radu 9. saziva Sabora. Održano je 16 sjednica (15 redovnih i jedna izvanredna), od 735 donesenih zakona njih 344 donesena su po hitnom postupku, dok je 101 prijedlog zakona odbijen. Što se tiče ostalih akata, doneseno je i prihvaćeno 770 odluka, 264 izvješća, 12 mišljenja, po 8 strategija, planova i zaključaka, 5 poslovnika, 4 državna proračuna i 5 izmjena i dopuna državnog proračuna, 3 programa, 1 povelja i 1 deklaracija. Postavljeno je 2873 zastupničkih pitanja, 2337 u pisanom obliku, a 536 pitanja tijekom Aktualnog prijepodneva. Zastupnici su za riječ javili gotovo 50 tisuća puta, najviše za repliku i odgovor na repliku. I zastupnicima je izrečeno 760 stegovnih mjera.