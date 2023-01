Zelenski o isporuci tenkova: Ne radi se o pet, deset ili petnaest tenkova. Potreba je veća

Sjedinjene Američke Države i Njemačka navodno su spremne pružiti značajan poticaj ukrajinskim snagama isporukom teških borbenih tenkova, no službene potvrde za to još nema. Njemačka odluka očekuje se danas, a njemački kancelar Olaf Scholz odgovarat će na pitanja u Bundestagu na raspravi kojom će vjerojatno dominirati odluka o tenku.

Tijek događaja:

7:52 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oprezno je reagirao na izvješća da je njemački kancelar Olaf Scholz pristao isporučiti Ukrajini borbene tenkove Leopard 2. "Puno truda, riječi i obećanja", rekao je u svom dnevnom video obraćanju u utorak kasno navečer.

"Ali važno je vidjeti stvarnost", dodao je ukrajinski predsjednik. "Ne radi se o pet, ili deset, ili petnaest tenkova. Potreba je veća. Svaki dan radimo sve što je potrebno da popunimo manjak. I zahvalan sam svima koji nas u tome podržavaju."

Zelenski je mjesecima apelirao na Berlin da Kijevu ponudi teško naoružanje oružje kako bi uzvratio udarac ruskim snagama. Rasprave o isporuci tenkova sada moraju "završiti odlukama. Odlukama o stvarnom jačanju naše obrane od terorista", rekao je ukrajinski čelnik. Nakon tjedana rastućeg pritiska na Berlin, izvori su rekli u utorak da je njemačka vlada odlučila opskrbiti Ukrajinu tenkovima Leopard 2.

7:30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da Rusija planira novi val agresije, a prvi znakovi toga vidljivi su na jugoistoku Ukrajine.

- Rusija se priprema za novi val agresije sa snagama koje može mobilizirati. Okupatori već pojačavaju pritisak u Bahmutu, Vuhledaru i drugim pravcima. I žele povećati pritisak na veće razmjere. Kako ne bi priznali pogrešku agresije, gospodari Rusije žele ubaciti više svojih ljudi i tehnike u borbu - rekao je Zelenski.

Borbe oko istočnog grada Bakhmuta intenzivirale su se posljednjih tjedana, a Rusija tvrdi da je tamo postigla niz uspjeha u svojoj kampanji.

7:00 - Moguće isporuke borbenih tenkova od strane Washingtona Ukrajini bit će "još jedna očigledna provokacija" protiv Rusije, izjavio je u srijedu Anatolij Antonov, ruski veleposlanik u Sjedinjenim Državama.

"Očito je da nam Washington namjerno pokušava nanijeti strateški poraz", rekao je Antonov u primjedbama objavljenim u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram veleposlanstva.

"Ako Sjedinjene Države odluče isporučiti tenkove, onda opravdavanje takvog koraka argumentima o 'obrambenom oružju' definitivno neće uspjeti. To bi bila još jedna očigledna provokacija protiv Ruske Federacije." Očekuje se da će Sjedinjene Države već u srijedu objaviti da će poslati teške tenkove u Ukrajinu.

6:30 - Njemačka je primila službeni poljski zahtjev za isporuku njemačkih tenkova Leopard 2 Ukrajini, a Reuters tvrdi, pozivajući se na svoje izvore, da će kancelar Olaf Scholz to i odobriti. Službene potvrde za to još nema, a pravila za ponovni izvoz njemačke vojne opreme su stroga i složena. Sve oružje proizvedeno u Njemačkoj ima u ugovoru o prodaji klauzulu o "krajnjem korisniku" što znači da njihov novi vlasnik treba odobrenje Berlina ako želi proslijediti to oružje drugoj zemlji.

Zahtjevi za ponovni izvoz obično dobiju zeleno svjetlo ako se oružje namjerava poslati drugim članicama Sjevernoatlantskog saveza (NATO) ili zemljama koje su bliske saveznice. Odobrenje će biti uskraćeno "ako postoji razlog za pretpostavku da bi isporuka bila u suprotnosti s ambicijom Njemačke da održava dobre odnose s drugim zemljama".

Isto vrijedi i za slučajeve u kojima bi se oružje moglo koristiti za vođenje napadačkog rata ili bi odobrenje za ponovni izvoz moglo prekršiti obveze Njemačke prema međunarodnom pravu.

Budući da je vojni izvoz osjetljivo pitanje u Njemačkoj, strane zemlje obično ne podnose izravno službeni zahtjev za ponovni izvoz njemačkim vlastima. One će radije razjasniti stav Berlina tako što će napraviti takozvani "preliminarni upit", dajući Njemačkoj priliku da signalizira je li spremna isporučiti traženo oružje ili ne. U suprotnom, strana država se suzdržava od podnošenja službenog zahtjeva za ponovni izvoz i ne čini se nikakva diplomatska šteta.

Ovaj mehanizam znači da Poljska može, podnošenjem službenog zahtjeva za ponovni izvoz, prisiliti njemačkog kancelara Olafa Scholza da se izjasni je li spreman da Poljska šalje svoje Leoparde u Ukrajinu ili ne. Međutim, u prošlosti je njemačka vlada odgađala odluku i dugo nije odgovarala na zahtjeve za izvoz u osjetljivim slučajevima.

VIDEO Ruska privatna vojska Wagner dovodi se u vezu sa Srbijom i regrutiranjem dobrovoljaca za rat u Ukrajini