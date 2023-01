Ukrajina vapi za ovim oružjem: Zašto je Leopard 2 toliko poželjan?

Do sada se Ukrajina uglavnom oslanjala na tenkove T-72 iz sovjetskog doba. Neke od njih zarobili su i od ruskih trupa. No za preokret na ratištu joj je potrebno modernije oružje. Vlada u Kijevu zato već dulje vrijeme zahtijeva međunarodne isporuke borbenih tenkova, a od Njemačke posebno borbene tenkove tipa "Leopard 2". Model je tehnički superiorniji od ruskih tenkova.

Ukrajincima su tenkovi "Leopard 2" potrebni za probijanje neprijateljskih linija u, već neko vrijeme, prilično statičnom rovovskom ratu. 'Tenkovi su nam potrebni kako bismo spasili našu energetsku infrastrukturu, kako bismo spasili Ukrajince od zločina', naglasio je nedavno ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba tijekom posjeta njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock istočnoj Ukrajini. Kuleba je povećao i pritisak na Nijemce da što prije odobre isporuku traženih tenkova. "Što dulje traje ova odluka, to će više ljudi umrijeti zbog nedostatnog naoružanja ukrajinske vojske", rekao je ukrajinski političar.

Ukrajina je od samog početka u potpunosti ovisna o zapadnom naoružanju i streljivu. Njemačka je doduše već isporučila pokretne haubice i oklopna vozila Gepard i Marder, alijoš uvijek dvoji oko isporuke i izdavanja dozvola drugim zemljama za isporuku Leoparda 2 pozivajući se na još uvijek nedovoljno čvrsti stav NATO-partnera oko ovog pitanja.

Pouzdani i moderni tenk

No zbog čega je upravo Leopard 2 toliko poželjan? Ovaj, oko 60 tona težak i 10 metara dug tenk se smatra jednim od najboljih i najmodernijih borbenih tenkova na svijetu: trenutna verzija glavnog borbenog tenka je "Leopard" 2 A7" isporučuje se od 2014. Njemačka tvrtka Krauss-Maffei Wegmann isporučila je više od 3.500 tenkova Leopard 2 od početka proizvodnje 1978.

Njegovo glavno naoružanje je top s tzv. glatkom cijevi od 120 mm. Njegova najveća borbena udaljenost je 5.000 metara i u stanju je otvarati vatru kako u mirovanju tako i u pokretu. Prema Bundeswehru, prednosti "Leoparda" leže u kombinaciji vatrene moći, oklopne zaštite i pokretljivosti. Dosiže brzine do 70 km/h a pokreće ga relativno ekonomični motor koji koristi dizel.

I upravo je sposobnost otvaranja vatre u kretanju pa čak i u kretanju unazad, ono što Leopard, ali i druge moderne tankove, poput američkog Abramsa ili francuskog Leclerca čini superiornim. „Ovi tenkovi mogu otvarati vatru i dok se kreću punom brzinom. To ruski tenkovi, poput recimo T90, ne mogu", kaže Ralf Raths, specijaliziran za vojnu povijest i direktor njemačkog muzeja tenkova. Osim toga, kako kaže ovaj povjesničar, Leopard je pouzdan i lagan za održavanje. Osim Njemačke, trenutno ga koristi još najmanje 14 nacija u raznim prilagođenim varijantama.

Njemačka mora dati zeleno svjetlo

Zašto su sada sve oči uprte u Berlin? Ne radi se samo o tome da Njemačka sama izvozi tenkove Leopard. Na nove narudžbe bi se, kako su poručili u Krauss Maffei Wegmannu, ionako čekalo godinama. Prema tvrdnjama tvrtke Rheinmetall, koja također sudjeluje u proizvodnji tenkova, čak i ponovno osposobljavanje rabljenih Leoparda traje i do godinu dana. Postavlja se i pitanje i koliko tenkova Leopard Bundeswehr uopće posjeduje. Neke statistike govore o 220 komada, ali čak je i novi ministar obrane Boris Pistorius odmah nakon preuzimanja dužnosti prošlog tjedna prvo naložio da mu se dostavi točan popis i raspoloživost traženih tenkova. Prema nekim starijim popisima, Bundeswehr bi trenutno mogao odmah prepustiti 19 tenkova koji inače služe za obuku.

No svoje Leoparde Ukrajini ne smiju prepustiti niti zemlje koje ga posjeduju . Prema njemačkim zakonima je naime i zemljama koje već posjeduju ove tenkove i voljne su ih prepustiti Ukrajini, za prosljeđivanje u treće zemlje potrebna dozvola Berlina. A upravo oko ovog pitanja se njemačka vlada, na nerazumijevanje Poljske i Finske koje bi rado prepustile svoje tenkove Ukrajincima, dvoji.

Njemačka ne želi biti sudionica u ratu

No, kako objašnjava ministar pravosuđa Marco Buschmann, kao i kod drugih isporuka oružja, Njemačka s isporukom borbenih tenkova ne bi pod svaku cijenu, prema međunarodnom pravu, automatski postala sudionica u ratu. "Ukrajina je u pravu jer vodi samoobrambeni rat. Prema međunarodnom pravu, Njemačka smije isporučivati ​​oružje Ukrajini. To nas ne čini stranom u ratu. Bez obzira na to o kakvom se oružju radi", rekao je Buschmann.

Kada je Boris Pistorius imenovan ministrom obrane, njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier jasno je dao do znanja da Njemačka nije u ratu, ali da sada „moramo reagirati na prijetnje koje su i nama upućene".Pistorius je ranije govorio o tome da je Njemačka neizravno uključena u rat. Neovisno o isporukama oružja, zapadni saveznici Ukrajine uvijek iznova ističu da sami nisu strana u ratu. Države obrambenog saveza NATO-a nisu izravno vojno uključene u sukob i to stanje žele zadržati.