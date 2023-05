Nuklearka ostala bez struje: 'Rusi su granatirali dalekovod'; Napadi na jugoistoku: Ima ozlijeđenih, oštećene zgrade

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je u nedjelju skupini Wagner i ruskoj vojsci na, kako je rekao, "oslobođenju" Bahmuta. U priopćenju objavljenom na web stranici Kremlja, Putin je rekao da je bitka - najduža i najkrvavija u 15 mjeseci rata - završila ruskom pobjedom i da će oni koji su u njoj sudjelovali dobiti državna priznanja. Ukrajina je pak rekla da se i dalje bori za kontrolu nad istočnim gradom Bahmutom.

Video: Rusi tvrde da su zauzeli Bahmut, Zelenski: On je danas samo u našim srcima

Tijek događaja:

8:28 - Ukrajinska državna nuklearna tvrtka tvrdi da je do nestanka struje u nuklearnoj elektrani Zaporižja došlo zbog ruskog granatiranja. Energoatom kaže da je do prekida došlo nakon granatiranja vanjskog dalekovoda.

Postrojenje je prebačeno na generatore napajanja u pripravnosti i za slučaj nužde, izvijestili su ukrajinski dužnosnici ranije.

📹This is what one of the fire stations in #Dnipro looks like after the Russian attack pic.twitter.com/JVLKcZyA2G