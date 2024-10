Rusija ostvaruje neviđeni napredak. Osvajanja duguju Putinovoj 'suicidalnoj' taktici

Svako jutro slijedi ista tmurna rutina na dijelu istočnog bojišta koje brane Andrij i njegova satnija. U 3 sata ujutro budi se u svom zaklonu i odlazi probuditi svoje vojnike. Zatim provjerava njihove zalihe streljiva i, ako ima još vremena, nešto pojede prije nego što počne još jedan ruski neprijateljski napad u zoru.

Dim je uvijek znak nadolazećeg ruskog napada. Cilj im je prijeći 300 metara neprohodnog terena, koji dijeli dvije vojske skrivene iza suprotstavljenih linija drveća. No, rijetko kad uspiju dosegnuti ukrajinske položaje. Do trenutka kada sunce izađe u šest ujutro, sukob je već gotov, a ničija zemlja ponovno se pretvara u blatnjavu grobnicu mrtvih vojnika i uništenih vozila. "Njihova taktika je primitivna", kaže za The Times 24-godišnji poručnik dok se sprema za noćni odmor u zaklonu među drvećem, svjestan da će za nekoliko sati sve početi ispočetka. "Ali su neumoljivi."

Izraz "mlinac za meso" postao je sinonim za rusku vojnu strategiju u njihovom pokušaju zauzimanja Donbasa. No, čak i prema standardima ovog najiscrpljujućeg rata, posljednjih nekoliko mjeseci bilo je bez presedana u pogledu ljudskih gubitaka koje je Kremlj bio spreman prihvatiti radi postizanja malih teritorijalnih dobitaka. Prema američkim obavještajnim podacima, kolovoz i rujan bili su njihovi najkrvaviji mjeseci u ratu do sada, s više od 1.200 Rusa ubijenih i ranjenih svaki dan. Smatra se da Rusija pojačava napade sada, prije nego što nastupi zima, kada će blatni uvjeti i nedostatak zaklona od drveća otežati napade pješadije i oklopa.

Andrij, padobranac u jednoj od zračno-desantnih brigada koje brane crtu izvan Kurahova, grada u Donjeckoj regiji, procjenjuje da od 20 do 30 Rusa gine tijekom svakog napada na položaj njegove satnije, padajući pod kišom mitraljeske vatre i granatiranja. Iako se čini suicidalnom, ova strategija ipak ima učinka. U posljednja dva mjeseca Rusija je napredovala tempom kakav nije viđen od 2022. U spomenutom razdoblju ruska vojska zauzela je 800 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija.

"U ove napade ne šalje se prave borbene jedinice, radi se o slabo obučenom ljudstvu. Ali svejedno, to iscrpljuje naše zalihe streljiva i svaki put netko od naših momaka bude ranjen ili ubijen", rekao je Andrij, profesionalni vojnik iz Kijeva koji se pridružio vojsci 2021. i sada je zamjenik zapovjednika svoje satnije. "Ponekad će netko od njih prijeći na našu stranu i sakriti se u šumi. Onda moramo provesti ostatak dana tražeći ih, a zatim ih likvidirati. Opet, cijela svrha ovoga je iscrpiti naše resurse i odvratiti našu pozornost. Brutalno je, ali djeluje. Prije dva tjedna uspjeli su napredovati 500 metara", objašnjava Andrij.

Kurakhove, gdje je Andrijeva brigada od siječnja, mjesto je najžešćih borbi na cijeloj 600 milja dugoj liniji fronte. Trećina svih prijavljenih ruskih ofenzivnih akcija posljednjih dana dogodila se oko grada, priopćio je ukrajinski Glavni stožer tijekom vikenda. Kurakhove je važan energetski i logistički čvor, 35 milja južno od Pokrovska, koji je također bio pod stalnim napadima od ljeta. Osvajanje oba grada pružilo bi platformu potrebnu za napredovanje na ostatak Donjecke regije, od koje Ukrajina još uvijek kontrolira otprilike trećinu.

Kurakhove se polako sravnjuje sa zemljom uslijed ruskih napada. Prema podacima lokalne administracije, oko 70 posto svih zgrada sada je uništeno ili oštećeno. Također, suradnici predstavljaju ozbiljan problem; od prvotne populacije od 20.000, oko 1.000 ljudi odlučilo je ostati. Kao i drugdje, municija i ljudstvo su u oskudici. Ipak, mobilizacijska kampanja pokrenuta početkom godine rezultirala je s približno 200 novaka koji su se pridružili 79. brigadi tijekom ljeta i rane jeseni, u četiri vala.

Gotovo svi su stariji od 35 godina. Neki su alkoholičari, neki imaju artritis. "I ni oni ne žele biti ovdje", rekao je 56-godišnji narednik Kuznets, koji je odgovoran za dovođenje vojnih obveznika u formu. "Nisu motivirani kao dečki koji su se dobrovoljno prijavili za borbu. Zaliha takvih momaka presušila je 2023. godine", dodao je.

Na bojištu njihova osnovna obuka pokazuje se kao slabo korisna, ističe, jer je velik dio temeljen na teoriji ratovanja koja su razvile NATO članica prije nekoliko desetljeća, u vremenu kada dronovi i klizne bombe još nisu postojali. Na primjer, uče ih da se kreću gledajući niz cijev svoje puške, objašnjava Kuznets, što može biti učinkovito u urbanim borbama, ali ovdje, gdje su mine svuda ispod nogu, to predstavlja ozbiljan rizik.

Kuznets osobno dobro poznaje opasnost od eksploziva, jer je jedva preživio udar tenkovske granate dok se borio u gradu Severodonjecku tijekom ljeta 2022. godine. Tada je zaradio težak potres mozga. I danas se bori s gubitkom pamćenja i zamućenim vidom. "Pokušavam nikada ne pokazati te probleme", rekao je ukočeno dok je artiljerijska vatra odjekivala svuda oko njega. "Kao narednik, moraš biti čovjek od čelika za svoje vojnike." U nadolazećim tjednima i mjesecima, svi će morati biti upravo to.

