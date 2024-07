Rusi okupirali još jedan ukrajinski grad? Nad Barentsovim morem zaustavili američke bombardere

Ruski vojnici zauzeli su cijeli grad Krasnohorivku zapadno od grada Donjecka što predstavlja nastavak napredovanja u istočnoj Ukrajini, objavila je ruska državna novinska agencija TASS u nedjelju. Grad, smješten oko 25 kilometara zapadno od grada Donecka pod okupacijom Rusa, u ruskim je rukama izuzev nekoliko ulica, objavio je TASS pozivajući se na vojna izvješća.

U izvješćima se navodi da su se ukrajinske snage predale i da su zarobljene. U gradu je još bilo puno civila, a neki od njih odvedeni su u druge dijelove regije koje je okupirala Rusija, izvijestio je TASS. Ruske snage izvještavaju posljednjih tjedana o postupnom napredovanju u regiji.

Date: ~20.07.2024

A Russian tank clears the positions of the Ukrainian Armed Forces in Krasnohorivka.



